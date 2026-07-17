ОФИЦИАЛЬНО. Ювентус подписал нападающего сборной Италии

Туринский «Ювентус» официально объявил о подписании контракта с итальянским нападающим генуэзского «Дженоа» Джеффом Эхатором.

Отмечается, что контракт между клубом и 19-летним футболистом будет действовать до лета 2031 года.

Официально сумма трансфера не разглашается, но по информации портала Transfermarkt «старая синьора» заплатила за игрока 16,4 миллиона евро.

В сезоне 2025/26 Джефф Эхатор провел 32 матча на клубном уровне, забив 4 гола. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 18 миллионов евро.

Ранее «Ювентус» подписал Зеки Челика.