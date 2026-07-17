ФИФА поставила точку в скандальном решении по поводу финала ЧМ-2026

Международная федерация футбола (ФИФА) официально опровергла информацию о значительном увеличении перерыва между таймами в финале ЧМ-2026.

Ранее ряд СМИ сообщили, что пауза между первым и вторым таймами в финальном матче будет длиться не 15 минут, как того требует регламент, а 30. Это время необходимо для выступления мировых звезд шоу-бизнеса. Слухи о таком решении вызвали волну возмущения в футбольном сообществе. Многие усмотрели в этом попытку ФИФА превратить главный матч чемпионата мира в развлекательное шоу по типу американского Супербоула.

В пятницу, 17 июля, ФИФА сообщила, что перерыв между таймами продлится не более 17 минут. Из них 11 минут будет отведено на музыкальное шоу, остальное время уйдет на монтаж и демонтаж сцены.

Финал ЧМ-2026 состоится в воскресенье, 19 июля. В матче сыграют Испания и Аргентина. Начало игры – в 22:00 по киевскому времени.