Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ФИФА поставила точку в скандальном решении по поводу финала ЧМ-2026
Чемпионат мира
17 июля 2026, 20:17 | Обновлено 17 июля 2026, 20:36
1273
1

ФИФА поставила точку в скандальном решении по поводу финала ЧМ-2026

Перерыв между таймами не будет увеличен вдвое

17 июля 2026, 20:17 | Обновлено 17 июля 2026, 20:36
1273
1 Comments
ФИФА поставила точку в скандальном решении по поводу финала ЧМ-2026
Getty Images/Global Images Ukraine. Болельщики сборной Аргентины
Google Подпишитесь на новости Sport.ua

Международная федерация футбола (ФИФА) официально опровергла информацию о значительном увеличении перерыва между таймами в финале ЧМ-2026.

Ранее ряд СМИ сообщили, что пауза между первым и вторым таймами в финальном матче будет длиться не 15 минут, как того требует регламент, а 30. Это время необходимо для выступления мировых звезд шоу-бизнеса. Слухи о таком решении вызвали волну возмущения в футбольном сообществе. Многие усмотрели в этом попытку ФИФА превратить главный матч чемпионата мира в развлекательное шоу по типу американского Супербоула.

В пятницу, 17 июля, ФИФА сообщила, что перерыв между таймами продлится не более 17 минут. Из них 11 минут будет отведено на музыкальное шоу, остальное время уйдет на монтаж и демонтаж сцены.

Финал ЧМ-2026 состоится в воскресенье, 19 июля. В матче сыграют Испания и Аргентина. Начало игры – в 22:00 по киевскому времени.

По теме:
Где бунт против Инфантино? 200 ассоциаций из 211 поддержали главу ФИФА
Финал чемпионата мира находится под угрозой. ФИФА мониторит ситуацию
Салах выбрал новый клуб после неудачи на ЧМ-2026
чемпионат мира по футболу ЧМ-2026 по футболу ФИФА
Андрей Плыгун Источник
Оцените материал
(32)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Sport.ua
1М+ подписчиков
Не пропусти главное!
Следи за нами в Google и соцсетях
Google Подписаться

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

«Он не готов к европейским матчам». Саленко – об игре Пономаренко
Футбол | 17 июля 2026, 15:53 7
«Он не готов к европейским матчам». Саленко – об игре Пономаренко
«Он не готов к европейским матчам». Саленко – об игре Пономаренко

Известный в прошлом нападающий считает, что Матвей пропал в игре с «Университатей»

МИХАЛИК: «ПАОК – более сильный соперник, я думаю, но…»
Футбол | 17 июля 2026, 18:08 0
МИХАЛИК: «ПАОК – более сильный соперник, я думаю, но…»
МИХАЛИК: «ПАОК – более сильный соперник, я думаю, но…»

Тарас Михалик сравнил силу команд, с которыми «Динамо» играет на старте еврокубков

Сабо спрогнозировал счет матча Лиги Европы Университатя – Динамо
Футбол | 16.07.2026, 18:27
Сабо спрогнозировал счет матча Лиги Европы Университатя – Динамо
Сабо спрогнозировал счет матча Лиги Европы Университатя – Динамо
Жозе МОУРИНЬО: «Это позорная работа. Из-за него Аргентина вышла в финал»
Футбол | 17.07.2026, 08:13
Жозе МОУРИНЬО: «Это позорная работа. Из-за него Аргентина вышла в финал»
Жозе МОУРИНЬО: «Это позорная работа. Из-за него Аргентина вышла в финал»
Тайсон Фьюри осуществил мечту, победив украинца. Случилось непредвиденное
Бокс | 17.07.2026, 06:22
Тайсон Фьюри осуществил мечту, победив украинца. Случилось непредвиденное
Тайсон Фьюри осуществил мечту, победив украинца. Случилось непредвиденное
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Вистачить на пісеньку Шакіри! 😇
Ответить
0
Популярные новости
Корзины посева Q3 Лиги Европы. Стали известны возможные соперники Динамо
Корзины посева Q3 Лиги Европы. Стали известны возможные соперники Динамо
17.07.2026, 06:23 6
Футбол
Университатя – Динамо – 0:0 (2:4). Как потащил Нещерет. Видеообзор матча
Университатя – Динамо – 0:0 (2:4). Как потащил Нещерет. Видеообзор матча
17.07.2026, 00:04
Футбол
Екатерина Усик не сдержала слов после решения Зеленского
Екатерина Усик не сдержала слов после решения Зеленского
17.07.2026, 07:53 13
Бокс
ФИФА может наказать сборную Аргентины после победы в полуфинале ЧМ-2026
ФИФА может наказать сборную Аргентины после победы в полуфинале ЧМ-2026
16.07.2026, 10:37 29
Футбол
Чисора без колебаний назвал победителя реванша Усик – Верховен
Чисора без колебаний назвал победителя реванша Усик – Верховен
16.07.2026, 08:10
Бокс
Стал известен соперник Динамо во 2-м раунде квалификации Q2 Лиги Европы
Стал известен соперник Динамо во 2-м раунде квалификации Q2 Лиги Европы
16.07.2026, 23:23 33
Футбол
Англия – Аргентина – 1:2. Два ассиста Месси и суперкамбек. Видео голов
Англия – Аргентина – 1:2. Два ассиста Месси и суперкамбек. Видео голов
16.07.2026, 00:50 3
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем