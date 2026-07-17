ОФИЦИАЛЬНО. Собослаи продлил контракт с Ливерпулем
Венгер остается в мерсисайдском клубе
Английский «Ливерпуль» официально объявил о продлении контракта с венгерским полузащитником Домиником Собослаем.
Срок действия нового соглашения между клубом и 25-летним футболистом официально не сообщается, но договор носит долгосрочный характер. Ранее СМИ сообщали, что контракт будет действовать до лета 2031 года.
Доминик Собослаи выступает за «Ливерпуль» с лета 2023 года.
В сезоне 2025/26 Доминик Собослаи провел 53 матча на клубном уровне, отличившись 13 забитыми голами и 12 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 100 миллионов евро.
Dominik Szoboszlai has signed a new long-term contract with Liverpool FC 🙌— Liverpool FC (@LFC) July 17, 2026
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