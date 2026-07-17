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  4. ОФИЦИАЛЬНО. Собослаи продлил контракт с Ливерпулем
Англия
17 июля 2026, 18:22 |
170
0

ОФИЦИАЛЬНО. Собослаи продлил контракт с Ливерпулем

Венгер остается в мерсисайдском клубе

17 июля 2026, 18:22 |
170
0
ОФИЦИАЛЬНО. Собослаи продлил контракт с Ливерпулем
ФК Ливерпуль. Доминик Собослаи
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Английский «Ливерпуль» официально объявил о продлении контракта с венгерским полузащитником Домиником Собослаем.

Срок действия нового соглашения между клубом и 25-летним футболистом официально не сообщается, но договор носит долгосрочный характер. Ранее СМИ сообщали, что контракт будет действовать до лета 2031 года.

Доминик Собослаи выступает за «Ливерпуль» с лета 2023 года.

В сезоне 2025/26 Доминик Собослаи провел 53 матча на клубном уровне, отличившись 13 забитыми голами и 12 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 100 миллионов евро.

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Ливерпуль продление контракта чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига Доминик Собослаи
Дмитрий Вус Источник: ФК Ливерпуль
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