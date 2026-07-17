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Украина. Премьер лига
17 июля 2026, 19:03 |
328
0

Президент Кудровки рассказал, где команда будет играть в новом сезоне

Большинство стадионов в настоящее время находятся на реконструкции

17 июля 2026, 19:03 |
328
0
Президент Кудровки рассказал, где команда будет играть в новом сезоне
ФК Кудрівка. Роман Солодаренко
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Президент «Кудривки» Роман Солодаренко рассказал о том, где его команда будет проводить домашние матчи в новом сезоне Украинской Премьер-лиги.

– Начнём в Ровно, а там посмотрим. Большинство стадионов сейчас на реконструкции, поэтому начинать будем в Ровно.

– А какие стадионы будут заявлены в качестве резервных?

– Заявлено несколько резервных. Мы об этом точно скажем чуть позже.

В прошлом сезоне «Кудривка» выступала на «Оболонь-Арене» в Киеве и на арене «Авангард» в Ровно. Команда заняла тринадцатое место в турнирной таблице УПЛ.

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Кудровка чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Роман Солодаренко
Андрей Плыгун Источник: Трибуна
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