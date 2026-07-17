Президент Кудровки рассказал, где команда будет играть в новом сезоне

Президент «Кудривки» Роман Солодаренко рассказал о том, где его команда будет проводить домашние матчи в новом сезоне Украинской Премьер-лиги.

– Начнём в Ровно, а там посмотрим. Большинство стадионов сейчас на реконструкции, поэтому начинать будем в Ровно.

– А какие стадионы будут заявлены в качестве резервных?

– Заявлено несколько резервных. Мы об этом точно скажем чуть позже.