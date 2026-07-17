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  4. Салах выбрал новый клуб после неудачи на ЧМ-2026
Турция
17 июля 2026, 18:57 |
990
0

Салах выбрал новый клуб после неудачи на ЧМ-2026

Египтянин хочет играть за «Бешикташ»

17 июля 2026, 18:57 |
990
0
Салах выбрал новый клуб после неудачи на ЧМ-2026
Getty Images/Global Images Ukraine. Мохамед Салах
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Крайний нападающий сборной Египта Мохамед Салах определился с новым клубом.

Как сообщает турецкий журналист Ягиз Сабунджуоглу, бывший крайний нападающий «Ливерпуля» после вылета своей национальной команды из ЧМ-2026 начал переговоры с «Бешикташем». Клуб из Стамбула уже сделал своё первое предложение.

Отмечается, что Салах сначала запросил у турок годовую зарплату в размере 15 миллионов евро, однако позже снизил свои требования, поскольку хочет играть именно в Турции. В настоящее время у Мохамеда есть более привлекательные с финансовой точки зрения предложения от саудовских клубов, однако футболист желает продолжить выступления в Европе.

В конце июня Салах покинул «Ливерпуль» на правах свободного агента после истечения контракта с мерсисайдцами. За «красных» он играл с 2017 года.

На ЧМ-2026 сборная Египта вместе с Мохамедом дошла до стадии 1/8 финала, где уступила Аргентине (2:3). При этом египтяне большую часть матча уверенно лидировали в счёте.

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Андрей Плыгун Источник: Ягыз Сабунджуоглу
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