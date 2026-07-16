Алексей Гуцуляк окончательно определился с новым клубом

Вингер сборной Украины Алексей Гуцуляк определился с новым клубом после ухода из «Полесья».

По информации источника, 28-летний футболист, который ранее решил искать варианты продолжения карьеры за рубежом из-за своих финансовых требований, уже согласовал условия личного контракта с турецким «Коджаэлиспором».

Если стороны уладят все формальности, Гуцуляк в ближайшее время станет игроком клуба из Турции.

30 июня у Гуцуляка истек контракт с «волками», и он стал свободным агентом. Всего за «Полесье» Алексей провел 65 матчей, забил 21 гол и отдал 11 голевых передач.