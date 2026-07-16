Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Алексей Гуцуляк окончательно определился с новым клубом
Украина. Премьер лига
16 июля 2026, 22:08 | Обновлено 16 июля 2026, 22:34
3335
0

Алексей Гуцуляк окончательно определился с новым клубом

Футболист согласовал условия контракта с «Коджаэлиспором»

16 июля 2026, 22:08 | Обновлено 16 июля 2026, 22:34
3335
0
Алексей Гуцуляк окончательно определился с новым клубом
ФК Полесья. Алексей Гуцуляк
Google Подпишитесь на новости Sport.ua

Вингер сборной Украины Алексей Гуцуляк определился с новым клубом после ухода из «Полесья».

По информации источника, 28-летний футболист, который ранее решил искать варианты продолжения карьеры за рубежом из-за своих финансовых требований, уже согласовал условия личного контракта с турецким «Коджаэлиспором».

Если стороны уладят все формальности, Гуцуляк в ближайшее время станет игроком клуба из Турции.

30 июня у Гуцуляка истек контракт с «волками», и он стал свободным агентом. Всего за «Полесье» Алексей провел 65 матчей, забил 21 гол и отдал 11 голевых передач.

По теме:
Буткевич договорился о громком трансфере для Полесья
Кудровка расторгла контракт с форвардом
Александрия расторгла контракт с португальским полузащитником
Алексей Гуцуляк Полесье Житомир свободный агент чемпионат Турции по футболу Коджаэлиспор
Дмитрий Олийченко Источник: Telegram
Оцените материал
(37)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Sport.ua
1М+ подписчиков
Не пропусти главное!
Следи за нами в Google и соцсетях
Google Подписаться

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Шахтер планирует трансфер нападающего. Цена – 50 миллионов евро
Футбол | 16 июля 2026, 22:25 0
Шахтер планирует трансфер нападающего. Цена – 50 миллионов евро
Шахтер планирует трансфер нападающего. Цена – 50 миллионов евро

Бенджамин Архин заинтересовал «горняков»

Два ассиста Месси. Аргентина одержала волевую победу над Англией
Футбол | 16 июля 2026, 00:06 154
Два ассиста Месси. Аргентина одержала волевую победу над Англией
Два ассиста Месси. Аргентина одержала волевую победу над Англией

Южноамериканская команда показала характер и в финале ЧМ встретится с Испанией

ОЛЕЙНИКОВА: «Пока у одних тусовки с россиянами, у меня война, я не замолчу»
Теннис | 16.07.2026, 18:55
ОЛЕЙНИКОВА: «Пока у одних тусовки с россиянами, у меня война, я не замолчу»
ОЛЕЙНИКОВА: «Пока у одних тусовки с россиянами, у меня война, я не замолчу»
В команде Усика признались, почему Александр отказался от боя с Итаумой
Бокс | 16.07.2026, 04:15
В команде Усика признались, почему Александр отказался от боя с Итаумой
В команде Усика признались, почему Александр отказался от боя с Итаумой
Сабо спрогнозировал счет матча Лиги Европы Университатя – Динамо
Футбол | 16.07.2026, 18:27
Сабо спрогнозировал счет матча Лиги Европы Университатя – Динамо
Сабо спрогнозировал счет матча Лиги Европы Университатя – Динамо
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
по Хомі капелюх.
Ответить
0
Популярные новости
Мирон Маркевич дал прогноз на полуфинал чемпионата мира Англия – Аргентина
Мирон Маркевич дал прогноз на полуфинал чемпионата мира Англия – Аргентина
15.07.2026, 08:35 5
Футбол
Энтони Джошуа отказался включать Усика в свой список
Энтони Джошуа отказался включать Усика в свой список
15.07.2026, 00:08 3
Бокс
Бастилия упала во второй раз. Испания не оставила шансов Франции
Бастилия упала во второй раз. Испания не оставила шансов Франции
15.07.2026, 00:00 167
Футбол
Франция – Испания – 0:2. И это скрытый финал ЧМ-2026? Видео голов и обзор
Франция – Испания – 0:2. И это скрытый финал ЧМ-2026? Видео голов и обзор
15.07.2026, 00:45 5
Футбол
Де ла Фуэнте ответил Дешаму относительно арбитра матча Франция – Испания
Де ла Фуэнте ответил Дешаму относительно арбитра матча Франция – Испания
15.07.2026, 06:43
Футбол
Прыжки в высоту. Конкурентка Магучих взяла 2,00 метра на этапе в Будапеште
Прыжки в высоту. Конкурентка Магучих взяла 2,00 метра на этапе в Будапеште
14.07.2026, 20:14
Другие виды
В США поставили крест на Усике. У украинца возникли трудности
В США поставили крест на Усике. У украинца возникли трудности
14.07.2026, 22:08 2
Бокс
Англия – Аргентина – 1:2. Два ассиста Месси и суперкамбек. Видео голов
Англия – Аргентина – 1:2. Два ассиста Месси и суперкамбек. Видео голов
16.07.2026, 00:50 3
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем