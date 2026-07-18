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  4. Этого не было. В Англии обновили информацию о Мудрике
Англия
18 июля 2026, 13:33 |
434
3

Этого не было. В Англии обновили информацию о Мудрике

Футболист пока не вернулся к тренировкам

18 июля 2026, 13:33 |
434
3 Comments
Этого не было. В Англии обновили информацию о Мудрике
Getty Images/Global Images Ukraine. Михаил Мудрик
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Болельщики «Челси» недавно заметили украинского вингера Михаила Мудрика в тренировочном лагере команды.

Фанаты обратили внимание на футболиста, стоявшего на заднем плане ролика, и предположили, что это был именно Мудрик. На тот момент часть болельщиков даже начала обсуждать возможное возвращение украинца к тренировочному процессу.

Впрочем, как сообщает Daily Mail, это оказалось ошибкой. На самом деле в кадр попал вратарь Филип Йоргенсен, внешне похожий на Мудрика. По информации источника, датский голкипер может покинуть «Челси» уже этим летом.

Сам Мудрик сейчас находится в Лондоне. Ранее журналисты Daily Mail Sport встретили 25-летнего украинца на Уимблдонском турнире.

Напомним, недавно Футбольная ассоциация Англии (FA) отстранила Мудрика на четыре года за нарушение антидопинговых правил. Украинский футболист обжаловал это решение в Спортивном арбитражном суде (CAS), однако дата рассмотрения апелляции пока не определена.

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допинг дисквалификация чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига Михаил Мудрик Челси
Дмитрий Олийченко Источник: Daily Mail
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Мудрик ему треба подзвонити до Трампа! 
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схожий як свиня на коня.))
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Дилетанти не вміють відрізнити форму воротаря від форми польового гравця?
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