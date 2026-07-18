Этого не было. В Англии обновили информацию о Мудрике

Болельщики «Челси» недавно заметили украинского вингера Михаила Мудрика в тренировочном лагере команды.

Фанаты обратили внимание на футболиста, стоявшего на заднем плане ролика, и предположили, что это был именно Мудрик. На тот момент часть болельщиков даже начала обсуждать возможное возвращение украинца к тренировочному процессу.

Впрочем, как сообщает Daily Mail, это оказалось ошибкой. На самом деле в кадр попал вратарь Филип Йоргенсен, внешне похожий на Мудрика. По информации источника, датский голкипер может покинуть «Челси» уже этим летом.

Сам Мудрик сейчас находится в Лондоне. Ранее журналисты Daily Mail Sport встретили 25-летнего украинца на Уимблдонском турнире.

Напомним, недавно Футбольная ассоциация Англии (FA) отстранила Мудрика на четыре года за нарушение антидопинговых правил. Украинский футболист обжаловал это решение в Спортивном арбитражном суде (CAS), однако дата рассмотрения апелляции пока не определена.