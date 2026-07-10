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Англия
10 июля 2026, 22:07 | Обновлено 10 июля 2026, 22:39
3795
4

В Англии сообщили неожиданные новости о Мудрике

Украинца заметили на тренировочной базе «Челси»

10 июля 2026, 22:07 | Обновлено 10 июля 2026, 22:39
3795
4 Comments
В Англии сообщили неожиданные новости о Мудрике
Getty Images/Global Images Ukraine. Михаил Мудрик
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Украинский вингер Михаил Мудрик был замечен на тренировочной базе «Челси» в Кобхэме.

По имеющейся информации, 24-летний футболист пока не тренируется вместе с командой. Его дело находится на финальном этапе рассмотрения, поэтому он еще не вернулся к полноценному тренировочному процессу.

Также в сети распространяются фотографии с тренировочной базы лондонцев, где был замечен игрок, очень похожий на украинца.

Отметим, что после допингового скандала украинцу запретили тренироваться с командой и появляться на базе в Кобхеме.

Напомним, в последний раз Мудрик выходил на поле за лондонский клуб в ноябре 2024 года. После этого его отстранили за нарушение антидопинговых правил, а впоследствии футболист получил четырёхлетнюю дисквалификацию, которую сейчас пытается отменить через CAS.

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допинг дисквалификация чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига расторжение контракта Михаил Мудрик Челси
Дмитрий Олийченко
Дмитрий Олийченко Sport.ua
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Комментарии 4
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Oliychenko йобнутий алкаш
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+2
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Новина на яку шокуюче байдуже
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+1
https://preview.redd.it/mudryk-spotted-at-cobham-v0-hjw6xgqd7gch1.png?width
=640&crop=smart&auto=webp&s=8ccecbb59589a62e1f708e36f2250782f593041b
это не Мудрик
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