В Англии сообщили неожиданные новости о Мудрике
Украинца заметили на тренировочной базе «Челси»
Украинский вингер Михаил Мудрик был замечен на тренировочной базе «Челси» в Кобхэме.
По имеющейся информации, 24-летний футболист пока не тренируется вместе с командой. Его дело находится на финальном этапе рассмотрения, поэтому он еще не вернулся к полноценному тренировочному процессу.
Также в сети распространяются фотографии с тренировочной базы лондонцев, где был замечен игрок, очень похожий на украинца.
Отметим, что после допингового скандала украинцу запретили тренироваться с командой и появляться на базе в Кобхеме.
Напомним, в последний раз Мудрик выходил на поле за лондонский клуб в ноябре 2024 года. После этого его отстранили за нарушение антидопинговых правил, а впоследствии футболист получил четырёхлетнюю дисквалификацию, которую сейчас пытается отменить через CAS.
🚨‼️BREAKING: 💣— Hassan™ (@HassCFC) July 10, 2026
Mykhailo Mudryk has been spotted back at Cobham training Centre today. 🔵🇺🇦
Mudryk is NOT training with the team yet — his case is currently into the final stages. pic.twitter.com/W1osPqggm5
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это не Мудрик