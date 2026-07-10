В Англии сообщили неожиданные новости о Мудрике

Украинский вингер Михаил Мудрик был замечен на тренировочной базе «Челси» в Кобхэме.

По имеющейся информации, 24-летний футболист пока не тренируется вместе с командой. Его дело находится на финальном этапе рассмотрения, поэтому он еще не вернулся к полноценному тренировочному процессу.

Также в сети распространяются фотографии с тренировочной базы лондонцев, где был замечен игрок, очень похожий на украинца.

Отметим, что после допингового скандала украинцу запретили тренироваться с командой и появляться на базе в Кобхеме.

Напомним, в последний раз Мудрик выходил на поле за лондонский клуб в ноябре 2024 года. После этого его отстранили за нарушение антидопинговых правил, а впоследствии футболист получил четырёхлетнюю дисквалификацию, которую сейчас пытается отменить через CAS.

🚨‼️BREAKING: 💣



Mykhailo Mudryk has been spotted back at Cobham training Centre today. 🔵🇺🇦



Mudryk is NOT training with the team yet — his case is currently into the final stages. pic.twitter.com/W1osPqggm5 — Hassan™ (@HassCFC) July 10, 2026