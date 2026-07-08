В Англии обновили информацию о дисквалификации Мудрика
Рассмотрение дела в CAS находится на заключительной стадии
В ближайшие недели может определиться будущее украинского вингера «Челси» Михаила Мудрика, который оспаривает четырёхлетнюю дисквалификацию за нарушение антидопинговых правил.
Журналист Лиам Твоми сообщил, что дело уже находится на финальной стадии рассмотрения в Спортивном арбитражном суде (CAS). Именно эта инстанция примет окончательное решение, которое больше не будет подлежать обжалованию.
По словам Твоми, ближайшие две-три недели могут стать решающими для украинца. По завершении процедуры Мудрик узнает, будет ли он полностью оправдан, сократят ли срок дисквалификации или же оставят в силе наказание в виде четырехлетнего отстранения.
Пока продолжается рассмотрение дела, 25-летний футболист продолжает тренироваться индивидуально и не участвует в официальных матчах «Челси».
Напомним, в последний раз Мудрик выходил на поле за лондонский клуб в ноябре 2024 года. После этого его отстранили за нарушение антидопинговых правил, а впоследствии футболист получил четырехлетнюю дисквалификацию, которую сейчас пытается отменить через CAS.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Следи за нами в Google и соцсетях
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Украинец не захотел переходить в Трабзонспор
Уайлдер будет последним оппонентом для украинца