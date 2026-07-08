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  4. В Англии обновили информацию о дисквалификации Мудрика
Англия
08 июля 2026, 23:26 |
3184
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В Англии обновили информацию о дисквалификации Мудрика

Рассмотрение дела в CAS находится на заключительной стадии

08 июля 2026, 23:26 |
3184
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В Англии обновили информацию о дисквалификации Мудрика
Getty Images/Global Images Ukraine. Михаил Мудрик
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В ближайшие недели может определиться будущее украинского вингера «Челси» Михаила Мудрика, который оспаривает четырёхлетнюю дисквалификацию за нарушение антидопинговых правил.

Журналист Лиам Твоми сообщил, что дело уже находится на финальной стадии рассмотрения в Спортивном арбитражном суде (CAS). Именно эта инстанция примет окончательное решение, которое больше не будет подлежать обжалованию.

По словам Твоми, ближайшие две-три недели могут стать решающими для украинца. По завершении процедуры Мудрик узнает, будет ли он полностью оправдан, сократят ли срок дисквалификации или же оставят в силе наказание в виде четырехлетнего отстранения.

Пока продолжается рассмотрение дела, 25-летний футболист продолжает тренироваться индивидуально и не участвует в официальных матчах «Челси».

Напомним, в последний раз Мудрик выходил на поле за лондонский клуб в ноябре 2024 года. После этого его отстранили за нарушение антидопинговых правил, а впоследствии футболист получил четырехлетнюю дисквалификацию, которую сейчас пытается отменить через CAS.

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допинг дисквалификация финансы чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига расторжение контракта Михаил Мудрик Челси
Дмитрий Олийченко Источник: The Chelsea Chronicle
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Дурік зателефонуй Трампу і справа вирішиться.,,🤣🤣🤣
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Два-три тижні... [голосом Кучми] Це ж було вже!
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