В Англии обновили информацию о дисквалификации Мудрика

В ближайшие недели может определиться будущее украинского вингера «Челси» Михаила Мудрика, который оспаривает четырёхлетнюю дисквалификацию за нарушение антидопинговых правил.

Журналист Лиам Твоми сообщил, что дело уже находится на финальной стадии рассмотрения в Спортивном арбитражном суде (CAS). Именно эта инстанция примет окончательное решение, которое больше не будет подлежать обжалованию.

По словам Твоми, ближайшие две-три недели могут стать решающими для украинца. По завершении процедуры Мудрик узнает, будет ли он полностью оправдан, сократят ли срок дисквалификации или же оставят в силе наказание в виде четырехлетнего отстранения.

Пока продолжается рассмотрение дела, 25-летний футболист продолжает тренироваться индивидуально и не участвует в официальных матчах «Челси».

Напомним, в последний раз Мудрик выходил на поле за лондонский клуб в ноябре 2024 года. После этого его отстранили за нарушение антидопинговых правил, а впоследствии футболист получил четырехлетнюю дисквалификацию, которую сейчас пытается отменить через CAS.