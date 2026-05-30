Мудрик в центре скандала: сколько денег потерял Челси из-за украинца?

Лондонский клуб потерял немалую сумму из-за допингового скандала с украинским вингером Михаилом Мудриком. Футболист в настоящее время отбывает четырехлетнюю дисквалификацию.

«Общие чистые расходы лондонского клуба за весь период пребывания игрока, включая трансферную сумму и все выплаты, приближаются к рекордному уровню.

Финансовый баланс сделки оценивается примерно в 100 миллионов фунтов стерлингов, что позволяет называть этот трансфер одним из самых дорогих и одновременно самых неудачных вложений в истории клуба», – отмечает источник.