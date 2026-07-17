Рекорды украинских команд в сериях послематчевых пенальти в еврокубках
Украинские клубы неоднократно участвовали в сериях одиннадцатиметровых ударов в евротурнирах
Киевское Динамо, как мы уже сообщали ранее, третий раз в своей истории сыграло серию послематчевых пенальти в еврокубках.
Если принимать во внимание все украинские команды, то только донецкий Шахтер имеет в своем активе больше серий послематчевых одиннадцатиметровых ударов (4).
Украинские команды с наибольшим количеством сыгранных серий послематчевых пенальти в еврокубках
- 4 – Шахтер (Брюгге (2002), Янг Бойз (2016), Ренн (2023), Панатинаикос (2025))
- 3 – Динамо (Спарта (1998), Арис (2023), Университатя Клуж (2026))
- 2 – Черноморец (Видзев (1995), Скендербеу (2013))
- 1 – Колос (Шахтер Караганда (2021))
- 1 – Таврия (Ренн (2008))
- 1 – Карпаты (Хельсингборг (1999))
- 1 – Днепр (Бордо (1985))
Если учитывать победы в этих сериях, то здесь Динамо опередило одесский Черноморец (три против двух).
Украинские команды с наибольшим количеством выигранных серий послематчевых пенальти в еврокубках
- 3 – Динамо
- 2 – Черноморец
- 1 – Шахтер
Также интересным фактом является то, что 4 гола Динамо в ворота Университати стали шестым результатом среди всех украинских команд по количеству забитых мячей в одной серии послематчевых пенальти в еврокубках.
Украинские команды с наибольшим количеством забитых мячей в одной серии послематчевых пенальти в еврокубках
- 9 – Таврия, против Ренна, 2008 (9:10)
- 7 – Черноморец, против Скендербеу, 2013 (7:6)
- 6 – Динамо, против Ариса, 2023 (6:5)
- 6 – Черноморец, против Видзева, 1995 (6:5)
- 5 – Шахтер, против Ренна, 2023 (5:4)
- 4 – Динамо, против Университати Клуж, 2026 (4:2)
Также можно вспомнить, что только 2 футболиста украинских команд забивали в одном матче еврокубков как в игровое время, так и в серии пенальти: Александр Лысенко (Днепр) и Васил Гигиадзе (Таврия). Произошло это в поединках против французских команд.
Игроки украинских команд, которые в одном матче еврокубков забивали как в игровое время, так и в серии послематчевых пенальти
- Васил Гигиадзе (Таврия), против Ренна, 2008
- Александр Лысенко (Днепр), против Бордо, 1985
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