Рекорды украинских команд в сериях послематчевых пенальти в еврокубках

Киевское Динамо, как мы уже сообщали ранее, третий раз в своей истории сыграло серию послематчевых пенальти в еврокубках.

Если принимать во внимание все украинские команды, то только донецкий Шахтер имеет в своем активе больше серий послематчевых одиннадцатиметровых ударов (4).

Украинские команды с наибольшим количеством сыгранных серий послематчевых пенальти в еврокубках

4 – Шахтер (Брюгге (2002), Янг Бойз (2016), Ренн (2023), Панатинаикос (2025))

3 – Динамо (Спарта (1998), Арис (2023), Университатя Клуж (2026))

2 – Черноморец (Видзев (1995), Скендербеу (2013))

1 – Колос (Шахтер Караганда (2021))

1 – Таврия (Ренн (2008))

1 – Карпаты (Хельсингборг (1999))

1 – Днепр (Бордо (1985))

Если учитывать победы в этих сериях, то здесь Динамо опередило одесский Черноморец (три против двух).

Украинские команды с наибольшим количеством выигранных серий послематчевых пенальти в еврокубках

3 – Динамо

2 – Черноморец

1 – Шахтер

Также интересным фактом является то, что 4 гола Динамо в ворота Университати стали шестым результатом среди всех украинских команд по количеству забитых мячей в одной серии послематчевых пенальти в еврокубках.

Украинские команды с наибольшим количеством забитых мячей в одной серии послематчевых пенальти в еврокубках

9 – Таврия, против Ренна, 2008 (9:10)

7 – Черноморец, против Скендербеу, 2013 (7:6)

6 – Динамо, против Ариса, 2023 (6:5)

6 – Черноморец, против Видзева, 1995 (6:5)

5 – Шахтер, против Ренна, 2023 (5:4)

4 – Динамо, против Университати Клуж, 2026 (4:2)

Также можно вспомнить, что только 2 футболиста украинских команд забивали в одном матче еврокубков как в игровое время, так и в серии пенальти: Александр Лысенко (Днепр) и Васил Гигиадзе (Таврия). Произошло это в поединках против французских команд.

Игроки украинских команд, которые в одном матче еврокубков забивали как в игровое время, так и в серии послематчевых пенальти