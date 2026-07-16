Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Динамо третий раз в истории провело послематчевые пенальти в еврокубках
Лига Европы
16 июля 2026, 23:33 | Обновлено 17 июля 2026, 00:56
882
1

Динамо третий раз в истории провело послематчевые пенальти в еврокубках

Все эти три серии одиннадцатиметровых ударов прошли в разных евротурнирах

16 июля 2026, 23:33 | Обновлено 17 июля 2026, 00:56
882
1 Comments
Динамо третий раз в истории провело послематчевые пенальти в еврокубках
ФК Динамо
Google Подпишитесь на новости Sport.ua

Киевское Динамо третий раз в своей истории сыграло серию послематчевых пенальти в еврокубках.

Все эти три серии прошли в разных турнирах: Лиге чемпионов, Лиге конференций и Лиге Европы.

Во всех трех случаях киевляне вышли победителями.

В 1998 году Динамо победило в Праге чешскую Спарту в Лиге чемпионов, в 2023 году – в Бухаресте греческий Арис в Лиге конференций, в 2026 году – в Клуж-Напоке румынскую Университатю.

Все серии послематчевых пенальти киевского Динамо в еврокубках

  • 2026: ЛЕ, Университатя Клуж (Румыния) – 4:2 (А. Ярмоленко, В. Бражко, М. Пономаренко, Д. Лонвейк)
  • 2023: ЛК, Арис (Греция) – 6:5 (В. Бражко, А. Андриевский, С. Диалло, Бенито, М. Дячук, В. Дубинчак)
  • 1998: ЛЧ, Спарта (Чехия) – 3:1 (С. Ребров, К. Каладзе, Ю. Дмитрулин)
По теме:
Карабах второй раз разгромил Вестри в Лиге Европы. Кащук вышел на замену
Лига конференций. Итоги Q1, определены пары 2-го раунда квалификации
Игорь КОСТЮК – после матча с румынами: «Сообщаю вам хорошую новость...»
Лига Европы Лига чемпионов Лига конференций статистика Университатя Клуж Университатя Клуж - Динамо Динамо Киев серия пенальти
Сергей Турчак
Сергей Турчак Sport.ua
Оцените материал
(28)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Sport.ua
1М+ подписчиков
Не пропусти главное!
Следи за нами в Google и соцсетях
Google Подписаться

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ФИФА может наказать сборную Аргентины после победы в полуфинале ЧМ-2026
Футбол | 16 июля 2026, 10:37 27
ФИФА может наказать сборную Аргентины после победы в полуфинале ЧМ-2026
ФИФА может наказать сборную Аргентины после победы в полуфинале ЧМ-2026

Футболисты продемонстрировали баннер, посвященный вопросу Фолклендских островов

Стародубцева и Киченок в компании россиянок побывали на свадьбе Касаткиной
Теннис | 16 июля 2026, 18:11 13
Стародубцева и Киченок в компании россиянок побывали на свадьбе Касаткиной
Стародубцева и Киченок в компании россиянок побывали на свадьбе Касаткиной

Юлия и Надежда, а также шифрованные и не очень нейтралки тусовались на празднике в Афинах

Буткевич договорился о громком трансфере для Полесья
Футбол | 16.07.2026, 22:28
Буткевич договорился о громком трансфере для Полесья
Буткевич договорился о громком трансфере для Полесья
Тухель пояснил поражение сборной Англии от Аргентины в полуфинале ЧМ-2026
Футбол | 16.07.2026, 06:47
Тухель пояснил поражение сборной Англии от Аргентины в полуфинале ЧМ-2026
Тухель пояснил поражение сборной Англии от Аргентины в полуфинале ЧМ-2026
В команде Усика признались, почему Александр отказался от боя с Итаумой
Бокс | 16.07.2026, 04:15
В команде Усика признались, почему Александр отказался от боя с Итаумой
В команде Усика признались, почему Александр отказался от боя с Итаумой
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Гра зі Спартою  була і по грі і по настрою дуже натужною.Ледве пролізли ...
Але після цієї перемоги стався як раз той найкращий сезон в ЛЧ.
Зараз також хотілось би але не віриться.
Ответить
+1
Популярные новости
Два ассиста Месси. Аргентина одержала волевую победу над Англией
Два ассиста Месси. Аргентина одержала волевую победу над Англией
16.07.2026, 00:06 155
Футбол
Мирон Маркевич дал прогноз на полуфинал чемпионата мира Англия – Аргентина
Мирон Маркевич дал прогноз на полуфинал чемпионата мира Англия – Аргентина
15.07.2026, 08:35 5
Футбол
Врач боя Усик – Верховен вынес официальное заключение после скандала
Врач боя Усик – Верховен вынес официальное заключение после скандала
15.07.2026, 00:49 13
Бокс
У Тайсона Фьюри раскрыли причину, почему Усик отказался от всех поясов
У Тайсона Фьюри раскрыли причину, почему Усик отказался от всех поясов
15.07.2026, 10:45 1
Бокс
Франция – Испания – 0:2. И это скрытый финал ЧМ-2026? Видео голов и обзор
Франция – Испания – 0:2. И это скрытый финал ЧМ-2026? Видео голов и обзор
15.07.2026, 00:45 5
Футбол
Бастилия упала во второй раз. Испания не оставила шансов Франции
Бастилия упала во второй раз. Испания не оставила шансов Франции
15.07.2026, 00:00 167
Футбол
Тухель нашел виновного в поражении сборной Англии на чемпионате мира
Тухель нашел виновного в поражении сборной Англии на чемпионате мира
16.07.2026, 10:21 15
Футбол
Динамо готовит громкий трансфер. Нападающий дал согласие на переход
Динамо готовит громкий трансфер. Нападающий дал согласие на переход
16.07.2026, 08:22 8
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем