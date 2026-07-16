Динамо третий раз в истории провело послематчевые пенальти в еврокубках

Киевское Динамо третий раз в своей истории сыграло серию послематчевых пенальти в еврокубках.

Все эти три серии прошли в разных турнирах: Лиге чемпионов, Лиге конференций и Лиге Европы.

Во всех трех случаях киевляне вышли победителями.

В 1998 году Динамо победило в Праге чешскую Спарту в Лиге чемпионов, в 2023 году – в Бухаресте греческий Арис в Лиге конференций, в 2026 году – в Клуж-Напоке румынскую Университатю.

Все серии послематчевых пенальти киевского Динамо в еврокубках