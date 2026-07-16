Динамо третий раз в истории провело послематчевые пенальти в еврокубках
Все эти три серии одиннадцатиметровых ударов прошли в разных евротурнирах
Киевское Динамо третий раз в своей истории сыграло серию послематчевых пенальти в еврокубках.
Все эти три серии прошли в разных турнирах: Лиге чемпионов, Лиге конференций и Лиге Европы.
Во всех трех случаях киевляне вышли победителями.
В 1998 году Динамо победило в Праге чешскую Спарту в Лиге чемпионов, в 2023 году – в Бухаресте греческий Арис в Лиге конференций, в 2026 году – в Клуж-Напоке румынскую Университатю.
Все серии послематчевых пенальти киевского Динамо в еврокубках
- 2026: ЛЕ, Университатя Клуж (Румыния) – 4:2 (А. Ярмоленко, В. Бражко, М. Пономаренко, Д. Лонвейк)
- 2023: ЛК, Арис (Греция) – 6:5 (В. Бражко, А. Андриевский, С. Диалло, Бенито, М. Дячук, В. Дубинчак)
- 1998: ЛЧ, Спарта (Чехия) – 3:1 (С. Ребров, К. Каладзе, Ю. Дмитрулин)
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