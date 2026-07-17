Оппонент Мудрика: «Пусть Шаблий и Михаил просто сделают это»

Основатель компании JJDS Management Limited Фемис Сагиров, который ведет судебный процесс с украинским вингером лондонского «Челси» Михаилом Мудриком, выступил с обращением к футболисту и его агенту Вадиму Шаблию:

«Что бы я хотел им сказать… Пусть Шаблий и Михаил просто вернут наши деньги. Нам чужое не нужно – а своё мы просто так не отдадим».

Причина судебного разбирательства между игроком и бизнесменом — невыполнение Мудриком выплат по контракту, согласно которому он должен был отдавать 30% от спонсорских и имиджевых поступлений.

Напомним, Михаил Мудрик отстранен от футбола с декабря 2024 года из-за допинг-дела.