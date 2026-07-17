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  4. Оппонент Мудрика: «Пусть Шаблий и Михаил просто сделают это»
Англия
17 июля 2026, 23:12 |
432
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Оппонент Мудрика: «Пусть Шаблий и Михаил просто сделают это»

Фемис Сагиров хочет, чтобы агент и игрок вернули деньги

17 июля 2026, 23:12 |
432
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Оппонент Мудрика: «Пусть Шаблий и Михаил просто сделают это»
Getty Images/Global Images Ukraine
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Основатель компании JJDS Management Limited Фемис Сагиров, который ведет судебный процесс с украинским вингером лондонского «Челси» Михаилом Мудриком, выступил с обращением к футболисту и его агенту Вадиму Шаблию:

«Что бы я хотел им сказать… Пусть Шаблий и Михаил просто вернут наши деньги. Нам чужое не нужно – а своё мы просто так не отдадим».

Причина судебного разбирательства между игроком и бизнесменом — невыполнение Мудриком выплат по контракту, согласно которому он должен был отдавать 30% от спонсорских и имиджевых поступлений.

Напомним, Михаил Мудрик отстранен от футбола с декабря 2024 года из-за допинг-дела.

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Фемис Сагиров Вадим Шаблий Михаил Мудрик Челси Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу суд судебный иск финансы
Дмитрий Вус Источник: Днепрянин
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Може Сагірову ще й ключі дати від квартири, де гроші лежать? 
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