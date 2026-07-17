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Испания
17 июля 2026, 14:21 | Обновлено 17 июля 2026, 14:32
1003
0

Барселона подтвердила 100+ млн за Альвареса и анонсировала трансфер

Лапорта хочет Альвареса и подтвердил трансфер Адейеми

17 июля 2026, 14:21 | Обновлено 17 июля 2026, 14:32
1003
0
Барселона подтвердила 100+ млн за Альвареса и анонсировала трансфер
Getty Images/Global Images Ukraine. Хулиан Альварес
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Президент Барселоны Жоан Лапорта подтвердил, что каталонский клуб продолжает переговоры с Атлетико по форварду Хулиану Альваресу, а также подписывает вингера Боруссии Дортмунд Карима Адейеми.

«100+ миллионов за Альвареса? Мы готовы его подписать, переговоры продолжаются. Ничего не завершено. Альварес сам сказал, что хочет сменить команду. Наш спортивный директор Деку продолжает работу в этом направлении».

«А в ближайшее время объявим о подписании Карима Адейеми. Конечно, сделка по Альваресу может сорваться, но у нас есть альтернативы», – сказал Лапорта.

Ранее нападающий сборной Аргентины публично выразил желание перебраться в Барселону.

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Карим Адейеми Хулиан Альварес Жоан Лапорта Барселона трансферы АПЛ
Иван Зинченко Источник: Sky Sports
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