Барселона подтвердила 100+ млн за Альвареса и анонсировала трансфер

Президент Барселоны Жоан Лапорта подтвердил, что каталонский клуб продолжает переговоры с Атлетико по форварду Хулиану Альваресу, а также подписывает вингера Боруссии Дортмунд Карима Адейеми.

«100+ миллионов за Альвареса? Мы готовы его подписать, переговоры продолжаются. Ничего не завершено. Альварес сам сказал, что хочет сменить команду. Наш спортивный директор Деку продолжает работу в этом направлении».

«А в ближайшее время объявим о подписании Карима Адейеми. Конечно, сделка по Альваресу может сорваться, но у нас есть альтернативы», – сказал Лапорта.

Ранее нападающий сборной Аргентины публично выразил желание перебраться в Барселону.