Барселона подтвердила 100+ млн за Альвареса и анонсировала трансфер
Лапорта хочет Альвареса и подтвердил трансфер Адейеми
Президент Барселоны Жоан Лапорта подтвердил, что каталонский клуб продолжает переговоры с Атлетико по форварду Хулиану Альваресу, а также подписывает вингера Боруссии Дортмунд Карима Адейеми.
«100+ миллионов за Альвареса? Мы готовы его подписать, переговоры продолжаются. Ничего не завершено. Альварес сам сказал, что хочет сменить команду. Наш спортивный директор Деку продолжает работу в этом направлении».
«А в ближайшее время объявим о подписании Карима Адейеми. Конечно, сделка по Альваресу может сорваться, но у нас есть альтернативы», – сказал Лапорта.
Ранее нападающий сборной Аргентины публично выразил желание перебраться в Барселону.
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