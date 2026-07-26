Мудрик проиграл важный суд в Англии. Вынесен приговор

Основатель компании JJDS Management Limited Фемис Сегиров рассказал о деталях иска против вингера лондонского «Челси» Михаила Мудрика.

– Как вообще началась ваша история с Мудриком?

– Мы познакомились уже во время оформления документов, связанных с переходом в «Челси», а впоследствии – и заключили с нами договор.

– Как долго, по вашему мнению, могут длиться эти судебные процессы?

– Знаете, мы не ставим перед собой цель как можно быстрее завершить это дело. Это же Высокий суд Англии… Средства заморожены, активы заблокированы. Поэтому нас не беспокоит, если процесс несколько затянется, ведь иск обеспечен надлежащим образом.

Ранее сообщалось, что Высокий суд Лондона наложил арест на счета футболиста на сумму 2,5 млн фунтов стерлингов. Иск подала компания JJDS Management Limited, которая требует взыскать более 5 млн фунтов (около 6 млн евро) из-за нарушения условий контракта. Речь идет о невыполнении обязательств по выплате процента от коммерческих и рекламных доходов игрока.