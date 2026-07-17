Динамо третий раз в истории выиграло серию пенальти в еврокубках

В матче с «Университатей» «Динамо» третий раз в истории пришлось принять участие в футбольной лотерее в еврокубках. Благодаря мастерству Руслана Нещерета, который парировал удар Дорина Кодри и «напугал» Александра Кипчу, который послал мяч выше ворот, киевляне вновь, как и в двух предыдущих случаях, вытащили счастливый билет. В квалификации Лиги чемпионов-1998/99 динамовцы в послематчевой серии выиграли у чешской «Спарты» – 3:1, а в третьем квалифай-раунде Лиги конференций-2023/24 у греческого «Ариса» – 5:4.

К слову, это была 13-я серия пенальти для украинских клубов в еврокубках, в которых нашим командам удалось одержать только пять побед. Кроме «Динамо», по одной победе отпраздновали «Черноморец» и «Шахтер».

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ