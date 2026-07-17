«Очень скоро». Агент Салаха высказался по поводу будущего египтянина

Рами Аббас, агент египетского нападающего Мохамеда Салаха, высказался о будущем своего клиента после ухода из английского «Ливерпуля»:

«Мы пока не знаем, где будет играть Мохамед Салах в следующем сезоне… но, возможно, узнаем это очень скоро».

В сезоне 2025/26 Мохамед Салах провел 41 матч на клубном уровне, отличившись 12 забитыми голами и 10 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 22 миллиона евро.

Ранее сообщалось, что у Мохамеда Салаха есть варианты продолжения карьеры в Саудовской Аравии и MLS.