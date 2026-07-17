«Очень скоро». Агент Салаха высказался по поводу будущего египтянина
Мохамед пока не знает свой следующий клуб
Рами Аббас, агент египетского нападающего Мохамеда Салаха, высказался о будущем своего клиента после ухода из английского «Ливерпуля»:
«Мы пока не знаем, где будет играть Мохамед Салах в следующем сезоне… но, возможно, узнаем это очень скоро».
В сезоне 2025/26 Мохамед Салах провел 41 матч на клубном уровне, отличившись 12 забитыми голами и 10 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 22 миллиона евро.
Ранее сообщалось, что у Мохамеда Салаха есть варианты продолжения карьеры в Саудовской Аравии и MLS.
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