Известно, когда Мудрик планирует вернуться в футбол после дисквалификации

Украинский вингер Михаил Мудрик продолжает оспаривать четырёхлетнюю дисквалификацию из-за употребления допинговых веществ.

По информации источника, апелляция украинского вингера «Челси» в Спортивном арбитражном суде по поводу дисквалификации проходит успешно.

Сообщается, что футболист надеется вернуться на поле уже в конце 2026 года или в начале 2027-го, то есть в ходе сезона. В то же время официальное решение по апелляции пока не обнародовано.

Напомним, в последний раз Мудрик выходил на поле за лондонский клуб в ноябре 2024 года. После этого его отстранили за нарушение антидопинговых правил, а впоследствии футболист получил четырёхлетнюю дисквалификацию, которую сейчас пытается отменить через CAS.

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