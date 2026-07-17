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Англия
17 июля 2026, 21:18 | Обновлено 17 июля 2026, 21:19
2152
3

Известно, когда Мудрик планирует вернуться в футбол после дисквалификации

Вингер может вернуться уже до конца года

17 июля 2026, 21:18 | Обновлено 17 июля 2026, 21:19
2152
3 Comments
Известно, когда Мудрик планирует вернуться в футбол после дисквалификации
Getty Images/Global Images Ukraine. Михаил Мудрик
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Украинский вингер Михаил Мудрик продолжает оспаривать четырёхлетнюю дисквалификацию из-за употребления допинговых веществ.

По информации источника, апелляция украинского вингера «Челси» в Спортивном арбитражном суде по поводу дисквалификации проходит успешно.

Сообщается, что футболист надеется вернуться на поле уже в конце 2026 года или в начале 2027-го, то есть в ходе сезона. В то же время официальное решение по апелляции пока не обнародовано.

Напомним, в последний раз Мудрик выходил на поле за лондонский клуб в ноябре 2024 года. После этого его отстранили за нарушение антидопинговых правил, а впоследствии футболист получил четырёхлетнюю дисквалификацию, которую сейчас пытается отменить через CAS.

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допинг дисквалификация чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига Михаил Мудрик Челси
Дмитрий Олийченко Источник: X (Twitter)
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Комментарии 3
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на плейстейшене будет играть 
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От тільки куди його Челсі запхне в оренду, ще те питання. Явно основі він потрібен не буде
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