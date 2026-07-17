Известно, когда Мудрик планирует вернуться в футбол после дисквалификации
Вингер может вернуться уже до конца года
Украинский вингер Михаил Мудрик продолжает оспаривать четырёхлетнюю дисквалификацию из-за употребления допинговых веществ.
По информации источника, апелляция украинского вингера «Челси» в Спортивном арбитражном суде по поводу дисквалификации проходит успешно.
Сообщается, что футболист надеется вернуться на поле уже в конце 2026 года или в начале 2027-го, то есть в ходе сезона. В то же время официальное решение по апелляции пока не обнародовано.
Напомним, в последний раз Мудрик выходил на поле за лондонский клуб в ноябре 2024 года. После этого его отстранили за нарушение антидопинговых правил, а впоследствии футболист получил четырёхлетнюю дисквалификацию, которую сейчас пытается отменить через CAS.
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