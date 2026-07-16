Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Михаил Мудрик вышел с публичным заявлением к болельщикам
Англия
16 июля 2026, 18:48 |
426
2

Михаил Мудрик вышел с публичным заявлением к болельщикам

Футболист намекнул на возвращение?

16 июля 2026, 18:48 |
426
2 Comments
Михаил Мудрик вышел с публичным заявлением к болельщикам
Getty Images/Global Images Ukraine. Михаил Мудрик
Google Подпишитесь на новости Sport.ua

Украинский вингер лондонского «Челси» и сборной Украины Михаил Мудрик опубликовал новый пост в своих социальных сетях.

Футболист выложил видео с тренировки, на котором ему удалось забить эффектный гол. Мудрик сопроводил пост кратким сообщением:

«Следите за обновлениями?» — отметил украинец.

Фраза украинца сразу привлекла внимание болельщиков, которые начали обсуждать возможное возвращение игрока. Один из фанатов написал в комментариях: «Брат, когда ты вернешься? Мы соскучились». Футболист ответил: «Я тоже соскучился».

Напомним, в последний раз Мудрик выходил на поле за лондонский клуб в ноябре 2024 года. После этого его отстранили за нарушение антидопинговых правил, а впоследствии футболист получил четырёхлетнюю дисквалификацию, которую сейчас пытается отменить через CAS.

По теме:
Арсенал потерял ключевого игрока на 5 месяцев
ФОТО. Предматчевая тренировка Динамо перед игрой с Университатя Клуж
Тухелю грозит дисквалификация после вылета сборной Англии с чемпионата мира
допинг дисквалификация видео чемпионат Англии по футболу тренировка Английская Премьер-лига Михаил Мудрик Челси
Дмитрий Олийченко
Дмитрий Олийченко Sport.ua
Оцените материал
(10)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Sport.ua
1М+ подписчиков
Не пропусти главное!
Следи за нами в Google и соцсетях
Google Подписаться

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Семья игрока Динамо связалась с бандитами. Ему предстоит покинуть клуб
Футбол | 16 июля 2026, 08:53 1
Семья игрока Динамо связалась с бандитами. Ему предстоит покинуть клуб
Семья игрока Динамо связалась с бандитами. Ему предстоит покинуть клуб

Семья Торреса связалась с наркокартелем

ФОТО. Созвездие волка. Полесье презентовало форму на новый сезон
Футбол | 16 июля 2026, 16:15 0
ФОТО. Созвездие волка. Полесье презентовало форму на новый сезон
ФОТО. Созвездие волка. Полесье презентовало форму на новый сезон

Житомирский клуб презентовал темную экипировку

Тухель нашел виновного в поражении сборной Англии на чемпионате мира
Футбол | 16.07.2026, 10:21
Тухель нашел виновного в поражении сборной Англии на чемпионате мира
Тухель нашел виновного в поражении сборной Англии на чемпионате мира
ФИФА может наказать сборную Аргентины после победы в полуфинале ЧМ-2026
Футбол | 16.07.2026, 10:37
ФИФА может наказать сборную Аргентины после победы в полуфинале ЧМ-2026
ФИФА может наказать сборную Аргентины после победы в полуфинале ЧМ-2026
Англия определилась с будущим Тухеля после поражения от сборной Аргентины
Футбол | 16.07.2026, 13:21
Англия определилась с будущим Тухеля после поражения от сборной Аргентины
Англия определилась с будущим Тухеля после поражения от сборной Аргентины
Комментарии 2
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Член тебе в рот, мурло ти ворнюче, наркоша, як було так і залишилося. І достать пізщдидити про цю некздпру - забути на завжди і не робити суці рекламу. Піздуй на паперть, зберай - хто подасть.
Ответить
+2
У дебила и фанаты соответственно.
Ответить
+1
Популярные новости
Два ассиста Месси. Аргентина одержала волевую победу над Англией
Два ассиста Месси. Аргентина одержала волевую победу над Англией
16.07.2026, 00:06 154
Футбол
Англия – Аргентина – 1:2. Два ассиста Месси и суперкамбек. Видео голов
Англия – Аргентина – 1:2. Два ассиста Месси и суперкамбек. Видео голов
16.07.2026, 00:50 3
Футбол
Сетка плей-офф ЧМ-2026. Камбек Аргентины. Определена финальная пара
Сетка плей-офф ЧМ-2026. Камбек Аргентины. Определена финальная пара
16.07.2026, 00:05 25
Футбол
В США поставили крест на Усике. У украинца возникли трудности
В США поставили крест на Усике. У украинца возникли трудности
14.07.2026, 22:08 2
Бокс
Франция – Испания – 0:2. И это скрытый финал ЧМ-2026? Видео голов и обзор
Франция – Испания – 0:2. И это скрытый финал ЧМ-2026? Видео голов и обзор
15.07.2026, 00:45 5
Футбол
В команде Усика признались, почему Александр отказался от боя с Итаумой
В команде Усика признались, почему Александр отказался от боя с Итаумой
16.07.2026, 04:15
Бокс
Договоренность достигнута. Динамо оформит трансфер нападающего
Договоренность достигнута. Динамо оформит трансфер нападающего
15.07.2026, 07:15 11
Футбол
Мирон Маркевич дал прогноз на полуфинал чемпионата мира Англия – Аргентина
Мирон Маркевич дал прогноз на полуфинал чемпионата мира Англия – Аргентина
15.07.2026, 08:35 5
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем