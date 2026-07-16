Михаил Мудрик вышел с публичным заявлением к болельщикам

Украинский вингер лондонского «Челси» и сборной Украины Михаил Мудрик опубликовал новый пост в своих социальных сетях.

Футболист выложил видео с тренировки, на котором ему удалось забить эффектный гол. Мудрик сопроводил пост кратким сообщением:

«Следите за обновлениями?» — отметил украинец.

Фраза украинца сразу привлекла внимание болельщиков, которые начали обсуждать возможное возвращение игрока. Один из фанатов написал в комментариях: «Брат, когда ты вернешься? Мы соскучились». Футболист ответил: «Я тоже соскучился».

Напомним, в последний раз Мудрик выходил на поле за лондонский клуб в ноябре 2024 года. После этого его отстранили за нарушение антидопинговых правил, а впоследствии футболист получил четырёхлетнюю дисквалификацию, которую сейчас пытается отменить через CAS.