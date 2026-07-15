«Полная катастрофа». В Лондоне выступили с заявлением о Мудрике

Известный участник фан-проекта лондонского «Арсенала» AFTV Тайво Огунлаби резко высказался о карьере украинского вингера Михаила Мудрика в составе лондонского «Челси».

«Арсенал хотел подписать Мудрика, но он перешел в «Челси». Это стало катастрофой для «Челси». И это также стало катастрофой для самого игрока», – сказал Тайво Огунлаби

Напомним, в последний раз Мудрик выходил на поле за лондонский клуб в ноябре 2024 года. После этого его отстранили за нарушение антидопинговых правил, а впоследствии футболист получил четырехлетнюю дисквалификацию, которую сейчас пытается отменить через CAS.

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