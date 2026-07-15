«Полная катастрофа». В Лондоне выступили с заявлением о Мудрике
Огунлаби – об украинском вингере
Известный участник фан-проекта лондонского «Арсенала» AFTV Тайво Огунлаби резко высказался о карьере украинского вингера Михаила Мудрика в составе лондонского «Челси».
«Арсенал хотел подписать Мудрика, но он перешел в «Челси». Это стало катастрофой для «Челси». И это также стало катастрофой для самого игрока», – сказал Тайво Огунлаби
Напомним, в последний раз Мудрик выходил на поле за лондонский клуб в ноябре 2024 года. После этого его отстранили за нарушение антидопинговых правил, а впоследствии футболист получил четырехлетнюю дисквалификацию, которую сейчас пытается отменить через CAS.
Safe to say it all worked out pretty well for us with Leandro Trossard instead! 😌#TransferDaily #Trossard #Mudryk pic.twitter.com/cU6qBvpW4V— AFTV (@AFTVMedia) July 15, 2026
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