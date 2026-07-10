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Англия
10 июля 2026, 15:51 | Обновлено 10 июля 2026, 16:49
6005
4

Михаил Мудрик выступил с публичным заявлением

Украинец опубликовал новое видео в Instagram

10 июля 2026, 15:51 | Обновлено 10 июля 2026, 16:49
6005
4 Comments
Михаил Мудрик выступил с публичным заявлением
Getty Images/Global Images Ukraine. Михаил Мудрик
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Украинский вингер лондонского «Челси» и сборной Украины Михаил Мудрик опубликовал новый пост в своём Instagram.

Футболист выложил видео с тренировки и сопроводил его краткой подписью:

«Сосредоточен на своей миссии», – написал Мудрик.

Напомним, в последний раз Мудрик выходил на поле за лондонский клуб в ноябре 2024 года. После этого его отстранили за нарушение антидопинговых правил, а впоследствии футболист получил четырехлетнюю дисквалификацию, которую сейчас пытается отменить через CAS.

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допинг дисквалификация чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига расторжение контракта Михаил Мудрик Челси тренировка видео
Дмитрий Олийченко
Дмитрий Олийченко Sport.ua
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Комментарии 4
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і яка в Мудрика місія? просто підтримувати форму ще як мінімум 2 роки...
доречі, а що то такий "розмальований" Михайло? таке враження що не в спортивну школу ходив, а десь зону по малолєткє топтав. 
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+1
Молодець 
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0
Головна місія Мудрика - дивиться на мене і не повторюйте моїх помилок...
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0
1% - діла, 99% пі...жу - це пудрик! Брат акробан луніна! Тільки засоряють інфополе...
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-2
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