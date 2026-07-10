Михаил Мудрик выступил с публичным заявлением
Украинец опубликовал новое видео в Instagram
Украинский вингер лондонского «Челси» и сборной Украины Михаил Мудрик опубликовал новый пост в своём Instagram.
Футболист выложил видео с тренировки и сопроводил его краткой подписью:
«Сосредоточен на своей миссии», – написал Мудрик.
Напомним, в последний раз Мудрик выходил на поле за лондонский клуб в ноябре 2024 года. После этого его отстранили за нарушение антидопинговых правил, а впоследствии футболист получил четырехлетнюю дисквалификацию, которую сейчас пытается отменить через CAS.
🔵 Mykhailo Mudryk via IG:— Chelsea Dodgers (@TheBlueDodger) July 10, 2026
Focus on the mission. 🎭#CFC pic.twitter.com/gpoaWvp0yP
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доречі, а що то такий "розмальований" Михайло? таке враження що не в спортивну школу ходив, а десь зону по малолєткє топтав.