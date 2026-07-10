Михаил Мудрик выступил с публичным заявлением

Украинский вингер лондонского «Челси» и сборной Украины Михаил Мудрик опубликовал новый пост в своём Instagram.

Футболист выложил видео с тренировки и сопроводил его краткой подписью:

«Сосредоточен на своей миссии», – написал Мудрик.

Напомним, в последний раз Мудрик выходил на поле за лондонский клуб в ноябре 2024 года. После этого его отстранили за нарушение антидопинговых правил, а впоследствии футболист получил четырехлетнюю дисквалификацию, которую сейчас пытается отменить через CAS.