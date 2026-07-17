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Испания
17 июля 2026, 11:03 |
870
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Украинский форвард Жироны: «Не хочу быть Довбиком»

Александр Пищур рассказал о своей адаптации в Испании

17 июля 2026, 11:03 |
870
1 Comments
Украинский форвард Жироны: «Не хочу быть Довбиком»
Александр Пищур
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Украинский форвард Жироны Александр Пищур поделился ожиданиями от выступлений за новый клуб.

«Мне здесь очень удобно. Я постараюсь выложиться по полной. Первые несколько недель в Жироне было очень жарко, и мне понадобилось несколько дней адаптироваться. Тренеры и персонал очень помогли, все прошло легко, хотя мне нужно приспособиться и понять, чего от меня ожидают тренер и команда. Я хочу отдать все силы команде.

Все знают «Жирону». Это команда уровня Ла Лиги. Надеюсь, в следующем сезоне мы вернемся в Ла Лигу. Ла Лига – это топ-чемпионат. Я выбрал «Жирону», потому что это была моя маленькая мечта в юности – играть в Европе, в такой топовой лиге, как испанская. Это была моя мечта.

Я говорил с Владом Крапивцовым, с которым играл в молодежной сборной Украины U-21. Ваната я не знал. Здорово, что несколько украинцев, которые могут помочь мне, дать совет, что делать. Это важно и очень хорошо для меня.

Не часто встречаешь таких нападающих, как я, с таким ростом. Это очень интересно. Посмотрим, как тренер будет меня использовать. Я хочу выкладываться по полной. Мы разговариваем с тренером каждый день. Он пытается помочь мне, подсказать, над чем мне нужно поработать. Каждый день спрашивает, как я себя чувствую. Для меня важно, чтобы наш тренер был готов помочь мне.

Что касается сравнений с Артемом Довбиком, то я не хочу быть ни им, ни каким-либо другим игроком. Я хочу быть самим собой», – приводит слова 21-летнего нападающего AS.

Ранее «Жирона» провела презентацию Пищура.

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чемпионат Испании по футболу Сегунда Александр Пищур-младший Жирона Артем Довбик
Антон Романенко Источник: AS
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Стата у него на уровне Ващука или Головко. Шо за нападающий?!
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