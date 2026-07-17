Клуб Первой лиги подписал форварда с опытом выступлений в УПЛ и Европе

Как стало известно Sport.ua, бывший нападающий «Черноморца», «Днепра-1», «Кривбасса», «Карпат» и ЛНЗ Алексей Хобленко подписал контракт с ФК ЮКСА.

В прошлом сезоне 32-летний центрфорвард, кроме Украины, выступавший за клубы из Польши, беларуси, Норвегии и Эстонии, защищал цвета «Черноморца». В составе одесского клуба Хобленко провел 16 матчей в Первой лиге и Кубке Украины, в которых забил 6 мячей и отдал 3 голевых передачи.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 250 тысяч евро.

По итогам сезона 2026/27 ЮКСА заняла 11 место в Первой лиге. В стартовом туре нового чемпионата команда Андерсона Рибейро на выезде сыграет с «Полесьем-2». Базовая дата 1-го тура – ​​25 июля.

Ранее Sport.ua сообщал, что бывшие игроки сборной Украины подписали контракты с новичком Второй лиги.