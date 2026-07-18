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Лига Европы
18 июля 2026, 20:44 |
1075
0

Наставник Университати принял радикальное решение после поражения от Динамо

Бергоди отказался общаться с журналистами

18 июля 2026, 20:44 |
1075
0
Наставник Университати принял радикальное решение после поражения от Динамо
Getty Images/Global Images Ukraine. Криштиану Бергоди
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Главный тренер румынской «Университати» Кристиано Бергоди не принял участия в послематчевой пресс-конференции после ответного матча первого квалификационного раунда Лиги Европы против киевского «Динамо».

Матч в Клуж-Напоке завершился ничьей 0:0, а победителя противостояния определила серия пенальти, в которой сильнее оказались динамовцы – 4:2.

Как сообщили представители румынского клуба, причиной отсутствия итальянского специалиста стало плохое самочувствие. Из-за этого Бергоди не смог пообщаться с журналистами после завершения встречи.

Вместо главного тренера на пресс-конференцию пришел его ассистент Евгений Чеботару, который и отвечал на вопросы представителей СМИ.

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Динамо Киев Лига Европы Университатя Клуж Университатя Клуж - Динамо Кристиано Бергоди
Дмитрий Олийченко
Дмитрий Олийченко Sport.ua
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