Наставник Университати принял радикальное решение после поражения от Динамо

Главный тренер румынской «Университати» Кристиано Бергоди не принял участия в послематчевой пресс-конференции после ответного матча первого квалификационного раунда Лиги Европы против киевского «Динамо».

Матч в Клуж-Напоке завершился ничьей 0:0, а победителя противостояния определила серия пенальти, в которой сильнее оказались динамовцы – 4:2.

Как сообщили представители румынского клуба, причиной отсутствия итальянского специалиста стало плохое самочувствие. Из-за этого Бергоди не смог пообщаться с журналистами после завершения встречи.

Вместо главного тренера на пресс-конференцию пришел его ассистент Евгений Чеботару, который и отвечал на вопросы представителей СМИ.