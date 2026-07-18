Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Йожеф САБО: «Этой команде повезло победить»
Лига Европы
18 июля 2026, 00:32 | Обновлено 18 июля 2026, 01:07
361
0

Йожеф САБО: «Этой команде повезло победить»

Известный тренер – о втором матче «Динамо» против «Университати»

18 июля 2026, 00:32 | Обновлено 18 июля 2026, 01:07
361
0
Йожеф САБО: «Этой команде повезло победить»
УАФ. Йожеф Сабо
Google Подпишитесь на новости Sport.ua

Известный в прошлом тренер и футболист Йожеф Сабо поделился своими мыслями о втором матче Лиги Европы между киевским «Динамо» и румынским клубом «Университатя».

«Простые вещи, о которых даже говорить не принято. Невероятное количество ошибок при передачах, приеме мяча, неторопливое принятие решений.

У футболистов «Динамо» с этим вообще не должно быть проблем. Довели дело до послематчевых пенальти, хотя должны были решить исход в основное время. Одиннадцатиметровые – это лотерея. Хорошо, что на этот раз повезло. Но Фортуна – дама капризная, не всегда улыбается», – сказал Сабо.

По теме:
Джастин ЛОНВЕЙК: «Мы очень хорошо подготовились»
Три динамовца индивидуально готовятся к матчу с ПАОКом
Воспитанник Динамо и чемпион Украины продолжит карьеру в Первой лиге
Йожеф Сабо Динамо Киев Лига Европы Университатя Клуж Университатя Клуж - Динамо
Дмитрий Олийченко Источник: Футбол 24
Оцените материал
(9)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Sport.ua
1М+ подписчиков
Не пропусти главное!
Следи за нами в Google и соцсетях
Google Подписаться

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Лидер сменился! Рейтинг Золотого мяча перед финалом ЧМ-2026
Футбол | 17 июля 2026, 23:42 5
Лидер сменился! Рейтинг Золотого мяча перед финалом ЧМ-2026
Лидер сменился! Рейтинг Золотого мяча перед финалом ЧМ-2026

Лидером списка стал Месси

Цыганков покидает Ла Лигу. Виктор выбирает между двумя клубами
Футбол | 17 июля 2026, 22:17 20
Цыганков покидает Ла Лигу. Виктор выбирает между двумя клубами
Цыганков покидает Ла Лигу. Виктор выбирает между двумя клубами

На украинца претендуют «Нью-Йорк» и «Трабзонспор»

Жозе МОУРИНЬО: «Это позорная работа. Из-за него Аргентина вышла в финал»
Футбол | 17.07.2026, 08:13
Жозе МОУРИНЬО: «Это позорная работа. Из-за него Аргентина вышла в финал»
Жозе МОУРИНЬО: «Это позорная работа. Из-за него Аргентина вышла в финал»
Таблица коэффициентов. Успех Динамо: Украина минимально опередила Австрию
Футбол | 17.07.2026, 12:23
Таблица коэффициентов. Успех Динамо: Украина минимально опередила Австрию
Таблица коэффициентов. Успех Динамо: Украина минимально опередила Австрию
Костюк объяснил, почему Динамо довело матч с Университатей до пенальти
Футбол | 17.07.2026, 09:32
Костюк объяснил, почему Динамо довело матч с Университатей до пенальти
Костюк объяснил, почему Динамо довело матч с Университатей до пенальти
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Стал известен соперник Динамо во 2-м раунде квалификации Q2 Лиги Европы
Стал известен соперник Динамо во 2-м раунде квалификации Q2 Лиги Европы
16.07.2026, 23:23 35
Футбол
В команде Усика признались, почему Александр отказался от боя с Итаумой
В команде Усика признались, почему Александр отказался от боя с Итаумой
16.07.2026, 04:15
Бокс
ИБРАГИМОВИЧ: «Этот человек виноват в поражении Англии от Аргентины»
ИБРАГИМОВИЧ: «Этот человек виноват в поражении Англии от Аргентины»
17.07.2026, 08:48 5
Футбол
Корзины посева Q3 Лиги Европы. Стали известны возможные соперники Динамо
Корзины посева Q3 Лиги Европы. Стали известны возможные соперники Динамо
17.07.2026, 06:23 7
Футбол
Украина уступила Турции в борьбе за выход в плей-офф Лиги наций
Украина уступила Турции в борьбе за выход в плей-офф Лиги наций
17.07.2026, 20:02 55
Волейбол
Екатерина Усик не сдержала слов после решения Зеленского
Екатерина Усик не сдержала слов после решения Зеленского
17.07.2026, 07:53 11
Бокс
Тухель нашел виновного в поражении сборной Англии на чемпионате мира
Тухель нашел виновного в поражении сборной Англии на чемпионате мира
16.07.2026, 10:21 18
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем