Йожеф САБО: «Этой команде повезло победить»

Известный в прошлом тренер и футболист Йожеф Сабо поделился своими мыслями о втором матче Лиги Европы между киевским «Динамо» и румынским клубом «Университатя».

«Простые вещи, о которых даже говорить не принято. Невероятное количество ошибок при передачах, приеме мяча, неторопливое принятие решений.

У футболистов «Динамо» с этим вообще не должно быть проблем. Довели дело до послематчевых пенальти, хотя должны были решить исход в основное время. Одиннадцатиметровые – это лотерея. Хорошо, что на этот раз повезло. Но Фортуна – дама капризная, не всегда улыбается», – сказал Сабо.