Йожеф САБО: «Этой команде повезло победить»
Известный тренер – о втором матче «Динамо» против «Университати»
Известный в прошлом тренер и футболист Йожеф Сабо поделился своими мыслями о втором матче Лиги Европы между киевским «Динамо» и румынским клубом «Университатя».
«Простые вещи, о которых даже говорить не принято. Невероятное количество ошибок при передачах, приеме мяча, неторопливое принятие решений.
У футболистов «Динамо» с этим вообще не должно быть проблем. Довели дело до послематчевых пенальти, хотя должны были решить исход в основное время. Одиннадцатиметровые – это лотерея. Хорошо, что на этот раз повезло. Но Фортуна – дама капризная, не всегда улыбается», – сказал Сабо.
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