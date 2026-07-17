Олег САЛЕНКО: «Не понимаю, зачем Динамо нужен этот футболист»

Бывший игрок киевского «Динамо» Олег Саленко остался недоволен игрой «бело-синих» и, в частности, полузащитника Джастина Лонвейка в матче против «Университати» Клуж.

В четверг, 16 июля, подопечные Игоря Костюка второй раз подряд сыграли вничью с румынской командой в первом раунде Лиги Европы, однако пробились в следующий раунд благодаря серии пенальти:

«Встретились примерно две одинаковые команды, просто динамовцы хладнокровнее исполнили пенальти. Вот и весь результат. Однако с такой игрой против ПАОКа будет сложно что-то противостоять.

Руководству и тренерскому штабу сейчас нужно думать, куда кого определять, поскольку греки Быстрее найдут ключи к нашим воротам. Я надеюсь, что команда еще формируется и в будущем улучшит свою игру.

Правда, вернули некоторых футболистов, которые не нужны. Например, тот же Лонвейк – зачем он нужен, не понимаю. Это хорошо, что сейчас мы вышли в следующий раунд. Смотрим серию 11-метровых в противостоянии с командой, которую никто не знает.

Думаю, в этой игре динамовцы разочаровали всех, но есть один нюанс: киевляне прошли в следующий раунд. Правда, я с большим волнением жду следующего противостояния в Лиге Европы с греческим ПАОКом», – рассказал Саленко.