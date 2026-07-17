Олег Саленко высказался о матче Лиги Европы Университатя – Динамо

Вчера, 16 июля в Клуже «Динамо» таки вырвало путевку во второй этап Лиги Европы у «Университати», переиграв соперника в серии 11-метровых – 4:2 (основное время – 0:0). И теперь во втором раунде этого турнира подопечные Игоря Костюка встретятся с греческим ПАОКом. Итог прошедшего поединка подвел известный в прошлом нападающий Олег Саленко.

– Встречались приблизительно две одинаковые команды, просто динамовцы хладнокровнее пробили пенальти. Вот и весь итог, – сказал Саленко в эксклюзивном интервью сайту Meta.ua. – С такой игрой ПАОКу будет сложно противостоять.

Я лично не увидел, где киевляне были на голову сильнее соперника. У ворот румын возникали единичные моменты. Не было прессинга, давления на ворота румын. Более того, в дополнительное время пришлось еще больше переживать за итог противостояния. «Университате» забить помешало отсутствие игроков хорошего уровня. Складывается впечатление, что идет продолжение прошлого сезона. Остается надеяться, что команда строится и в будущем прибавит.

Есть три линии – оборона, полузащита и атака, где с мячом нужно работать на порядок быстрее. А там у нас пока наибольшие проблемы. В общем, динамовцы разочаровали, но есть один нюанс, киевляне прошли в следующий раунд. Правда, очень волнительно за следующее противостоянии в Лиге Европы с греческим ПАОКом.