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  4. Олег Саленко высказался о матче Лиги Европы Университатя – Динамо
Лига Европы
17 июля 2026, 09:30 | Обновлено 17 июля 2026, 09:58
2532
0

Олег Саленко высказался о матче Лиги Европы Университатя – Динамо

Авторитетный в прошлом нападающий остался разочарован действиями динамовцев

17 июля 2026, 09:30 | Обновлено 17 июля 2026, 09:58
2532
0
Олег Саленко высказался о матче Лиги Европы Университатя – Динамо
Динамо
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Вчера, 16 июля в Клуже «Динамо» таки вырвало путевку во второй этап Лиги Европы у «Университати», переиграв соперника в серии 11-метровых – 4:2 (основное время – 0:0). И теперь во втором раунде этого турнира подопечные Игоря Костюка встретятся с греческим ПАОКом. Итог прошедшего поединка подвел известный в прошлом нападающий Олег Саленко.

– Встречались приблизительно две одинаковые команды, просто динамовцы хладнокровнее пробили пенальти. Вот и весь итог, – сказал Саленко в эксклюзивном интервью сайту Meta.ua. – С такой игрой ПАОКу будет сложно противостоять.

Я лично не увидел, где киевляне были на голову сильнее соперника. У ворот румын возникали единичные моменты. Не было прессинга, давления на ворота румын. Более того, в дополнительное время пришлось еще больше переживать за итог противостояния. «Университате» забить помешало отсутствие игроков хорошего уровня. Складывается впечатление, что идет продолжение прошлого сезона. Остается надеяться, что команда строится и в будущем прибавит.

Есть три линии – оборона, полузащита и атака, где с мячом нужно работать на порядок быстрее. А там у нас пока наибольшие проблемы. В общем, динамовцы разочаровали, но есть один нюанс, киевляне прошли в следующий раунд. Правда, очень волнительно за следующее противостоянии в Лиге Европы с греческим ПАОКом.

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Олег Саленко Динамо Киев Университатя Клуж Лига Европы ПАОК Мнение эксперта
Сергей Демьянчук
Сергей Демьянчук Sport.ua
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