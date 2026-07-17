Дарио СРНА: «Считаю, что он – настоящая легенда донецкого Шахтера»
Дарио расхвалил Мирчу Луческу
Легенда донецкого Шахтера Дарио Срна заявил, что румынский специалист Мирча Луческу больше всего повлиял на его карьеру. Дарио назвал Мирчу настоящей легендой «горняков».
– Какой тренер больше всего повлиял на вашу карьеру и почему?
– Безусловно, это Мистер Луческу. Светлая ему память. Мы вместе проработали 12 лет и за это время сделали очень многое для «Шахтера». Считаю, он настоящая легенда клуба и мирового футбола, – сказал Срна.
За карьеру в футболе Луческу завоевал 35 трофеев с семью клубами, включая «Динамо» (Киев), «Шахтер», «Галатасарай», «Бешикташ» и был одним из самых титулованных наставников мира.
Как игрок Луческу выступал за «Динамо» Бухарест, «Корвинул» и национальную сборную Румынии, приняв участие в чемпионате мира 1970 года. Он также вернул команду в финальную часть Евро-1984, после 14-летнего перерыва, и дал дебют Гике Хаджи в сборной в 1983 году.
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