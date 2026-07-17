Дарио СРНА: «Считаю, что он – настоящая легенда донецкого Шахтера»

Легенда донецкого Шахтера Дарио Срна заявил, что румынский специалист Мирча Луческу больше всего повлиял на его карьеру. Дарио назвал Мирчу настоящей легендой «горняков».

– Какой тренер больше всего повлиял на вашу карьеру и почему?

– Безусловно, это Мистер Луческу. Светлая ему память. Мы вместе проработали 12 лет и за это время сделали очень многое для «Шахтера». Считаю, он настоящая легенда клуба и мирового футбола, – сказал Срна.

За карьеру в футболе Луческу завоевал 35 трофеев с семью клубами, включая «Динамо» (Киев), «Шахтер», «Галатасарай», «Бешикташ» и был одним из самых титулованных наставников мира.

Как игрок Луческу выступал за «Динамо» Бухарест, «Корвинул» и национальную сборную Румынии, приняв участие в чемпионате мира 1970 года. Он также вернул команду в финальную часть Евро-1984, после 14-летнего перерыва, и дал дебют Гике Хаджи в сборной в 1983 году.