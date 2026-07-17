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Испания
17 июля 2026, 22:17 | Обновлено 17 июля 2026, 22:30
1116
4

Цыганков покидает Ла Лигу. Виктор выбирает между двумя клубами

На украинца претендуют «Нью-Йорк» и «Трабзонспор»

17 июля 2026, 22:17 | Обновлено 17 июля 2026, 22:30
1116
4 Comments
Цыганков покидает Ла Лигу. Виктор выбирает между двумя клубами
Getty Images/Global Images Ukraine. Виктор Цыганков
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Украинец Виктор Цыганков может в скором времени покинуть «Жирону», которая по итогам прошлого сезона Ла Лиги вылетела в Сегунду.

Как отметил журналист, Цыганков не продолжит карьеру в Ла Лиге, несмотря на интерес со стороны «Эспаньола». Виктор выбирает между двумя вариантами – турецким «Трабзонспором» и американским «Нью-Йорк Сити».

Ранее сообщалось, что вингер Виктор Цыганков присоединится к партнерам позже на тренировочном сборе. Украинец получил дополнительный отдых после вызова в национальную сборную Украины на июньские товарищеские матчи.

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Дмитрий Олийченко Источник: Игорь Бурбас
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Комментарии 4
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Мдаа… Знатні гриби у автора.
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+3
Ну це вже махровий п*здець: автор - Олійченко, джерело - Бурбас
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0
Мы не знаем, что это такое, если бы мы знали что это такое, мы не знаем, что это такое...
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0
ФК Харьков
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0
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