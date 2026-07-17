Испания17 июля 2026, 22:17 | Обновлено 17 июля 2026, 22:30
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Цыганков покидает Ла Лигу. Виктор выбирает между двумя клубами
На украинца претендуют «Нью-Йорк» и «Трабзонспор»
17 июля 2026, 22:17 | Обновлено 17 июля 2026, 22:30
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Украинец Виктор Цыганков может в скором времени покинуть «Жирону», которая по итогам прошлого сезона Ла Лиги вылетела в Сегунду.
Как отметил журналист, Цыганков не продолжит карьеру в Ла Лиге, несмотря на интерес со стороны «Эспаньола». Виктор выбирает между двумя вариантами – турецким «Трабзонспором» и американским «Нью-Йорк Сити».
Ранее сообщалось, что вингер Виктор Цыганков присоединится к партнерам позже на тренировочном сборе. Украинец получил дополнительный отдых после вызова в национальную сборную Украины на июньские товарищеские матчи.
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