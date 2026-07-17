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17 июля 2026, 02:48 | Обновлено 17 июля 2026, 02:50
325
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ФОТО. Красавица-девушка Беллингема утешала его после вылета с ЧМ

Джуд не смог сдержать слез после драматического поражения от Аргентины

17 июля 2026, 02:48 | Обновлено 17 июля 2026, 02:50
325
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ФОТО. Красавица-девушка Беллингема утешала его после вылета с ЧМ
The Sun. Джуд Беллингем
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Звездный полузащитник сборной Англии Джуд Беллингем не скрывал эмоций после вылета своей команды с чемпионата мира.

В полуфинальном матче англичане уступили сборной Аргентины со счетом 1:2, пропустив два мяча в концовке встречи. После финального свистка 23-летний футболист «Реала» не смог сдержать слез.

Беллингем поднялся на трибуны, где его ждали девушка Эшлин Кастро, а также родители Марк и Дениз. Близкие поддержали расстроенного футболиста, а Джуд крепко обнял свою мать.

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28-летняя Эшлин состоит в отношениях с игроком сборной Англии с конца 2024 года. Американская модель и инфлюенсер регулярно поддерживала возлюбленного на матчах чемпионата мира.

Беллингем стал одним из самых ярких футболистов сборной Англии на турнире, забив шесть мячей. После поражения он подчеркнул, что гордится командой, и пообещал вернуться сильнее.

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Максим Лапченко Источник: The Sun
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Нехай за бронзу позмагаються.Теж треба ще обіграти Францію
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