ФОТО. Месси купал Ямаля – легендарный кадр перед финалом ЧМ

Накануне финала чемпионата мира между сборными Аргентины и Испании в социальных сетях вновь стало вирусным уникальное фото Лионеля Месси и Ламина Ямаля.

Кадр был сделан еще в 2007 году. На нем 20-летний Месси держит на руках и купает пятимесячного Ямаля, который тогда даже не мог представить, что однажды станет одним из лучших футболистов мира.

Фотосессию организовали издание Sport, фонд «Барселоны» и UNICEF для благотворительного календаря. Автором знаменитого кадра стал фотограф Жоан Монфорт. Во время съемки рядом также находилась мать Ламина – Шейла Эбана.

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Из-за распространения изображений, созданных искусственным интеллектом, некоторые болельщики усомнились в подлинности фотографии. Однако UNICEF подтвердил, что кадры с Месси и маленьким Ямалем являются абсолютно реальными.

Почти 19 лет спустя судьба вновь свела двух футболистов. Теперь 39-летний Месси и 19-летний Ямаль встретятся уже не во время благотворительной фотосессии, а в финале чемпионата мира.

В социальных сетях фотографию называют символической «передачей футбольной короны» от одной легенды «Барселоны» к другой.