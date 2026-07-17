ФОТО. Месси купал Ямаля – легендарный кадр перед финалом ЧМ
Легендарная фотография была сделана почти 19 лет
Накануне финала чемпионата мира между сборными Аргентины и Испании в социальных сетях вновь стало вирусным уникальное фото Лионеля Месси и Ламина Ямаля.
Кадр был сделан еще в 2007 году. На нем 20-летний Месси держит на руках и купает пятимесячного Ямаля, который тогда даже не мог представить, что однажды станет одним из лучших футболистов мира.
Фотосессию организовали издание Sport, фонд «Барселоны» и UNICEF для благотворительного календаря. Автором знаменитого кадра стал фотограф Жоан Монфорт. Во время съемки рядом также находилась мать Ламина – Шейла Эбана.
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Из-за распространения изображений, созданных искусственным интеллектом, некоторые болельщики усомнились в подлинности фотографии. Однако UNICEF подтвердил, что кадры с Месси и маленьким Ямалем являются абсолютно реальными.
Почти 19 лет спустя судьба вновь свела двух футболистов. Теперь 39-летний Месси и 19-летний Ямаль встретятся уже не во время благотворительной фотосессии, а в финале чемпионата мира.
В социальных сетях фотографию называют символической «передачей футбольной короны» от одной легенды «Барселоны» к другой.
Who knew Lionel Messi and Lamine Yamal would face in a World Cup Final years later? 🔥— SportsCenter NEXT (@SCNext) July 15, 2026
📸 AP Photo/Joan Monfort pic.twitter.com/KHjVZwQqac
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