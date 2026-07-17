Защитник Динамо попал в больницу после победы в матче Лиги Европы

В четверг, 16 июля, состоялся ответный матч первого квалификационного раунда Лиги Европы, в котором встретились румынская «Университатя» Клуж и киевское «Динамо».

Подопечные Игоря Костюка второй раз подряд – после 0:0 в Люблине – сыграли вничью, но сумели одолеть соперника в серии пенальти и пробиться в следующую стадию.

После финального свистка защитник киевского клуба Кристиан Биловар отправился в больницу из-за повреждения копчика. Футболист вышел в стартовом составе и смог провести всю игру, несмотря на боль:

«Биловар сразу после матча отправился в больницу. Существует большая вероятность повреждения копчика, но больше информации будет после обследования.

За эту игру можно только поблагодарить Криса – он, несмотря на ужасную боль и чуть не потерю сознания, доиграл и не оставил команду в меньшинстве в важные минуты», – сообщил источник.