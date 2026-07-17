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  4. Защитник Динамо попал в больницу после победы в матче Лиги Европы
Украина. Премьер лига
17 июля 2026, 08:51 |
6370
0

Защитник Динамо попал в больницу после победы в матче Лиги Европы

Кристиан Биловар доиграл поединок против «Университати», несмотря на боль

17 июля 2026, 08:51 |
6370
0
Защитник Динамо попал в больницу после победы в матче Лиги Европы
ФК Динамо Киев. Кристиан Биловар
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В четверг, 16 июля, состоялся ответный матч первого квалификационного раунда Лиги Европы, в котором встретились румынская «Университатя» Клуж и киевское «Динамо».

Подопечные Игоря Костюка второй раз подряд – после 0:0 в Люблине – сыграли вничью, но сумели одолеть соперника в серии пенальти и пробиться в следующую стадию.

После финального свистка защитник киевского клуба Кристиан Биловар отправился в больницу из-за повреждения копчика. Футболист вышел в стартовом составе и смог провести всю игру, несмотря на боль:

«Биловар сразу после матча отправился в больницу. Существует большая вероятность повреждения копчика, но больше информации будет после обследования.

За эту игру можно только поблагодарить Криса – он, несмотря на ужасную боль и чуть не потерю сознания, доиграл и не оставил команду в меньшинстве в важные минуты», – сообщил источник.

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Лига Европы Университатя Клуж Университатя Клуж - Динамо Динамо Киев Кристиан Биловар травма
Николай Тытюк Источник: Telegram
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