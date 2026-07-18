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Европейская Суперлига
18 июля 2026, 03:32 |
227
0

Девушка Мудрика предоставила ответ Михаилу

Джордин Джонс прокомментировала пост украинца в Instagram

18 июля 2026, 03:32 |
227
0
Девушка Мудрика предоставила ответ Михаилу
Goal.com
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Украинский вингер лондонского «Челси» и сборной Украины Михаил Мудрик опубликовал новое видео в своих социальных сетях.

Свой пост Мудрик сопроводил кратким сообщением, которое сразу вызвало оживленное обсуждение среди болельщиков.

«Следите за обновлениями?» – написал украинский футболист.

На комментарий украинца отреагировала его девушка – американка Джордин Джонс.

«Мы готовы. О, я уже с нетерпением жду», – отметила девушка.

Напомним, в последний раз Мудрик выходил на поле за лондонский клуб в ноябре 2024 года. После этого его отстранили за нарушение антидопинговых правил, а впоследствии футболист получил четырёхлетнюю дисквалификацию, которую сейчас пытается отменить через CAS.

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Джордин Джонс допинг дисквалификация чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига Михаил Мудрик Челси
Дмитрий Олийченко
Дмитрий Олийченко Sport.ua
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