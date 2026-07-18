Девушка Мудрика предоставила ответ Михаилу
Джордин Джонс прокомментировала пост украинца в Instagram
Украинский вингер лондонского «Челси» и сборной Украины Михаил Мудрик опубликовал новое видео в своих социальных сетях.
Свой пост Мудрик сопроводил кратким сообщением, которое сразу вызвало оживленное обсуждение среди болельщиков.
«Следите за обновлениями?» – написал украинский футболист.
На комментарий украинца отреагировала его девушка – американка Джордин Джонс.
«Мы готовы. О, я уже с нетерпением жду», – отметила девушка.
Напомним, в последний раз Мудрик выходил на поле за лондонский клуб в ноябре 2024 года. После этого его отстранили за нарушение антидопинговых правил, а впоследствии футболист получил четырёхлетнюю дисквалификацию, которую сейчас пытается отменить через CAS.
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