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  4. ФОТО. Энцо Фернандес понасмехался над болельщиками сборной Англии
Чемпионат мира
16 июля 2026, 23:40 |
1121
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ФОТО. Энцо Фернандес понасмехался над болельщиками сборной Англии

Энцо Фернандес потроллил английских любителей футбола

16 июля 2026, 23:40 |
1121
1 Comments
ФОТО. Энцо Фернандес понасмехался над болельщиками сборной Англии
Getty Images/Global Images Ukraine. Энцо Фернандес
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Полузащитник сборной Аргентины Энцо Фернандес забил гол при счете 0:1 в матче с Англией в полуфинале чемпионата мира, чем помог своей команде уйти от поражения. Чуть позже коллектив из Южной Америки вырвал победу после удара Лаутаро Мартинеса (2:1).

Празднуя гол, Энцо приложил руки к ушам, как бы показывая болельщикам обеих команд: «Кричите, еще, еще». Но и этого было мало 25-летнему игроку.

Через сутки после игры Энцо Фернандес опубликовал в Instagram Stories фотографию, на которой он смеется вместе с Лионелем Месси и Леандро Паредесом. Музыкальным сопровождением шла песня Wonderwall группы Oasis, которую любят петь фанаты сборной Англии.

После чемпионата мира Фернандесу предстоит поехать в Лондон, где он играет за «Челси».–

ФОТО. Энцо Фернандес понасмехался над болельщиками сборной Англии

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Руслан Полищук Источник
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Комментарии 1
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Да що ж цей малий собі дозволяє )))))
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