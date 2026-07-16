Полузащитник сборной Аргентины Энцо Фернандес забил гол при счете 0:1 в матче с Англией в полуфинале чемпионата мира, чем помог своей команде уйти от поражения. Чуть позже коллектив из Южной Америки вырвал победу после удара Лаутаро Мартинеса (2:1).

Празднуя гол, Энцо приложил руки к ушам, как бы показывая болельщикам обеих команд: «Кричите, еще, еще». Но и этого было мало 25-летнему игроку.

Через сутки после игры Энцо Фернандес опубликовал в Instagram Stories фотографию, на которой он смеется вместе с Лионелем Месси и Леандро Паредесом. Музыкальным сопровождением шла песня Wonderwall группы Oasis, которую любят петь фанаты сборной Англии.

После чемпионата мира Фернандесу предстоит поехать в Лондон, где он играет за «Челси».–

ФОТО. Энцо Фернандес понасмехался над болельщиками сборной Англии