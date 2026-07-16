ФОТО. Энцо Фернандес понасмехался над болельщиками сборной Англии
Энцо Фернандес потроллил английских любителей футбола
Полузащитник сборной Аргентины Энцо Фернандес забил гол при счете 0:1 в матче с Англией в полуфинале чемпионата мира, чем помог своей команде уйти от поражения. Чуть позже коллектив из Южной Америки вырвал победу после удара Лаутаро Мартинеса (2:1).
Празднуя гол, Энцо приложил руки к ушам, как бы показывая болельщикам обеих команд: «Кричите, еще, еще». Но и этого было мало 25-летнему игроку.
Через сутки после игры Энцо Фернандес опубликовал в Instagram Stories фотографию, на которой он смеется вместе с Лионелем Месси и Леандро Паредесом. Музыкальным сопровождением шла песня Wonderwall группы Oasis, которую любят петь фанаты сборной Англии.
После чемпионата мира Фернандесу предстоит поехать в Лондон, где он играет за «Челси».–
ФОТО. Энцо Фернандес понасмехался над болельщиками сборной Англии
🚨JUST IN: Enzo Fernández posted an Instagram story of him laughing with Messi and Leandro Paredes…the song was Wonderwall by Oasis pic.twitter.com/kJJQbNQvBN— Polymarket Sports (@PolymarketSport) July 16, 2026
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