Костюк объяснил, почему Динамо довело матч с Университатей до пенальти
Тренер – о матче с румынами
Наставник «Динамо» Игорь Костюк высказался по поводу ответного матча 1-го квалификационного раунда Лиги Европы против румынской «Университати» (0:0), в котором «бело-синие» победили соперника в серии пенальти.
– Поздравляем с победой. Что, по вашему мнению, помешало вашим подопечным в первом тайме забить? Было множество моментов, и вполне могли довести матч до победного конца…
– Конечно, вы правы, что в первом тайме могли довести матч до победы. Забили два гола, ещё было много моментов. Но это футбол. Надо отдать должное команде соперника, это хорошо сбалансированная команда. Мы мощно начали, в первом тайме владели преимуществом. Сегодня сплочённость игроков помогла добиться положительного результата. То, о чём я говорил, – это дух, который царил и в раздевалке, и перед игрой, и на поле. Я считаю, что по итогам двух матчей мы играли сильнее и закономерно прошли дальше.
– Удивило ли вас что-нибудь в игре «Университати» сегодня?
– Ничего не удивило. Я уже говорил, что это очень организованная команда, и нужно отдать должное тренеру, который построил хорошую оборону. Но при этом мы создали достаточное количество моментов, особенно в первом тайме. Видно, сколько легионеров играет за «Университатю», и какого они качества. У нас же в команде большинство – воспитанники нашего клуба: и на замену выходили, и в основном составе. На сегодняшний день, учитывая все те события, которые происходят в нашей стране, мы рассчитываем больше на собственных воспитанников. Они прогрессируют, и, на мой взгляд, опыт, который они получили сегодня, пережитые напряжение и эмоции помогут им прогрессировать и в будущем вырасти в топ-игроков. От матча к матчу мы будем прибавлять, анализировать свои действия, ведь это только начало сезона.
– Вы ставите целью выйти в основной этап Лиги Европы, или вас устроит участие в основном этапе Лиги конференций?
– Конечно, мы сейчас играем в Лиге Европы и хотим продолжать выступления здесь. У нас есть такие шансы, и мы будем ими пользоваться.
– Сегодня во время серии пенальти было огромное давление со стороны трибун, но футболисты отнеслись к этой лотерее ответственно и выполнили свои удары на отлично. Что сыграло ключевую роль именно в серии пенальти?
– Мы готовились, в том числе, и к серии пенальти — в частности, анализировали, как действует вратарь, как игроки выполняют удары. Перед самой серией ещё раз напомнили игрокам о том, что они видели ранее, ещё раз продемонстрировали, как действует вратарь. Наш вратарь также был подготовлен, мы понимали, как их игроки исполняют 11-метровые удары. И я говорил своим подопечным, что когда команда сосредоточена, когда в коллективе царит дух победителей, нельзя считать, что сама серия и наша победа в ней были спонтанными – всё организовано и продумано.
– Следующий матч «Динамо» проведет через неделю в Люблине против ПАОКа. Планируете ли вы возвращаться в Киев?
– Нет, мы будем готовиться к этому матчу в Люблине.
Напоследок хотелось бы сообщить приятную новость. Прямо во время матча у нашего футболиста Александра Тимчика родилась дочь. Хотим поздравить его. Для нашей команды это тоже событие!
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