Звезду сборной Украины ждут в Мадриде
За Довбиком следят «Атлетико», а также «Вильярреал» и «Бетис»
Украинский нападающий «Ромы» Артем Довбик может вернуться в Ла Лигу.
Сообщается, что интерес к украинцу проявляют «Вильярреал», «Бетис» и «Атлетико» Мадрид. Все три клуба стремятся усилить линию атаки перед стартом нового сезона и рассматривают Довбика как одного из кандидатов.
Наибольший интерес приписывают «Вильярреалу», который ищет опытного нападающего из-за кадровых проблем в атаке. В клубе считают, что Довбик благодаря своей игре корпусом, умению действовать на втором этаже и реализовывать моменты хорошо впишется в команду.
В свою очередь, «Бетис» также находится в поиске нового центрфорварда после изменений в составе атакующей линии.
Еще одним претендентом называют мадридский «Атлетико». Впрочем, потенциальный трансфер станет возможным только в случае ухода одного из нападающих команды Диего Симеоне.
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чому "Довбика переслідує Атлетико..."
якщо Довбик не тікає? ))