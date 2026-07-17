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Испания
17 июля 2026, 06:42 |
1541
2

Звезду сборной Украины ждут в Мадриде

За Довбиком следят «Атлетико», а также «Вильярреал» и «Бетис»

17 июля 2026, 06:42 |
1541
2 Comments
Звезду сборной Украины ждут в Мадриде
Getty Images/Global Images Ukraine. Артем Довбик
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Украинский нападающий «Ромы» Артем Довбик может вернуться в Ла Лигу.

Сообщается, что интерес к украинцу проявляют «Вильярреал», «Бетис» и «Атлетико» Мадрид. Все три клуба стремятся усилить линию атаки перед стартом нового сезона и рассматривают Довбика как одного из кандидатов.

Наибольший интерес приписывают «Вильярреалу», который ищет опытного нападающего из-за кадровых проблем в атаке. В клубе считают, что Довбик благодаря своей игре корпусом, умению действовать на втором этаже и реализовывать моменты хорошо впишется в команду.

В свою очередь, «Бетис» также находится в поиске нового центрфорварда после изменений в составе атакующей линии.

Еще одним претендентом называют мадридский «Атлетико». Впрочем, потенциальный трансфер станет возможным только в случае ухода одного из нападающих команды Диего Симеоне.

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Артем Довбик Рома Рим Атлетико Мадрид Бетис Вильярреал трансферы Ла Лиги трансферы Серии A трансферы
Дмитрий Олийченко Источник: Fichajes.net
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Аж троє переслілувачів на одного Довбика😁
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до підназви замітки:
чому "Довбика переслідує Атлетико..."
якщо Довбик не тікає? ))
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