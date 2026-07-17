Звезду сборной Украины ждут в Мадриде

Украинский нападающий «Ромы» Артем Довбик может вернуться в Ла Лигу.

Сообщается, что интерес к украинцу проявляют «Вильярреал», «Бетис» и «Атлетико» Мадрид. Все три клуба стремятся усилить линию атаки перед стартом нового сезона и рассматривают Довбика как одного из кандидатов.

Наибольший интерес приписывают «Вильярреалу», который ищет опытного нападающего из-за кадровых проблем в атаке. В клубе считают, что Довбик благодаря своей игре корпусом, умению действовать на втором этаже и реализовывать моменты хорошо впишется в команду.

В свою очередь, «Бетис» также находится в поиске нового центрфорварда после изменений в составе атакующей линии.

Еще одним претендентом называют мадридский «Атлетико». Впрочем, потенциальный трансфер станет возможным только в случае ухода одного из нападающих команды Диего Симеоне.