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  4. Шахтер готов отправить украинца за границу. От него отказался Туран
Украина. Премьер лига
16 июля 2026, 21:45 |
709
0

Шахтер готов отправить украинца за границу. От него отказался Туран

Глущенко может перейти в «Пендикспор»

16 июля 2026, 21:45 |
709
0
Шахтер готов отправить украинца за границу. От него отказался Туран
Getty Images/Global Images Ukraine. Антон Глущенко
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Турецкий «Пендикспор» в ближайшее время может оформить трансфер полузащитника донецкого «Шахтера» Антона Глущенко.

По информации источника, стороны находятся на финальной стадии переговоров и близки к достижению полной договоренности.

Прошлый сезон Глущенко провел в аренде в «Кудровке», где сыграл 16 матчей за сезон, в которых забил два гола и отдал одну результативную передачу. Трансферная стоимость игрока составляет 300 тысяч евро.

В активе футболиста — 24 матча в футболке «Шахтера» U-19, шесть голов и одна голевая передача. Контракт полузащитника истекает в июне 2028 года.

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Антон Глущенко трансферы УПЛ трансферы Шахтер Донецк Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Дмитрий Олийченко Источник: X (Twitter)
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