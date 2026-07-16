Шахтер готов отправить украинца за границу. От него отказался Туран

Турецкий «Пендикспор» в ближайшее время может оформить трансфер полузащитника донецкого «Шахтера» Антона Глущенко.

По информации источника, стороны находятся на финальной стадии переговоров и близки к достижению полной договоренности.

Прошлый сезон Глущенко провел в аренде в «Кудровке», где сыграл 16 матчей за сезон, в которых забил два гола и отдал одну результативную передачу. Трансферная стоимость игрока составляет 300 тысяч евро.

В активе футболиста — 24 матча в футболке «Шахтера» U-19, шесть голов и одна голевая передача. Контракт полузащитника истекает в июне 2028 года.