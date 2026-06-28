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Украина. Премьер лига
28 июня 2026, 10:37 |
854
0

Клуб Премьер-лиги проведет переговоры с Шахтером о переходе украинца

«Кудровка» планирует сохранить в своем составе 22-летнего полузащитника Антона Глущенко

28 июня 2026, 10:37 |
854
0
Клуб Премьер-лиги проведет переговоры с Шахтером о переходе украинца
ФК Кудровка. Антон Глущенко
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Клуб Украинской Премьер-лиги – «Кудровка» – намерен обговорить с донецким «Шахтером» будущее 22-летнего полузащитника Антона Глущенко.

Талантливый полузащитник в прошлом сезоне играл на правах аренды в составе команды из Черниговской области, а теперь не входит в планы главного тренера Арды Турана.

«Кудровка» планирует сохранить украинца, однако сторонам предстоит обсудить условия сделки – будет это очередная аренда или полноценный трансфер.

Глущенко сыграл 16 матчей за сезон, в которых забил два мяча и отдал одну результативную передачу. Трансферная стоимость игрока составляет 300 тысяч евро.

В активе футболиста – 24 игры в футболке «Шахтера» U-19, шесть голов и один ассист. Контракт полузащитника истекает в июне 2028 года.

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Шахтер Донецк Кудровка Антон Глущенко Игорь Бурбас трансферы трансферы УПЛ аренда игрока
Николай Тытюк Источник: Игорь Бурбас
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