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  4. Арда Туран отказался от украинца, который будет вынужден покинуть Шахтер
Украина. Премьер лига
11 июня 2026, 10:57 |
2215
0

Арда Туран отказался от украинца, который будет вынужден покинуть Шахтер

Полузащитник Антон Глущенко начал поиски нового клуба, где сможет продолжить карьеру

11 июня 2026, 10:57 |
2215
0
Арда Туран отказался от украинца, который будет вынужден покинуть Шахтер
ФК Кудровка. Антон Глущенко
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Полузащитник донецкого «Шахтера» и сборной Украины U-21 Антон Глущенко покинет клуб во время летнего трансферного окна. Об этом сообщил журналист Дмитрий Венков.

Главный тренер «горняков» Арда Туран не рассчитывает на 22-летнего футболиста, который не получит шанс проявить себя на тренировочных сборах.

Глущенко, который в сезоне 2025/26 играл на правах аренды в составе «Кудровки», уже начал поиски клуба, где сможет продолжить карьеру. Полузащитник рассматривает варианты как в Украине, так и за границей.

«Шахтер» не будет препятствовать полноценному трансферу украинца, который отказался идти в очередную аренду.

В составе «Кудровки» Глущенко провел 16 матчей, в которых забил два гола и отдал одну результативную передачу. Трансферная стоимость игрока составляет 300 тысяч евро.

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Шахтер Донецк Антон Глущенко Арда Туран Кудровка трансферы трансферы УПЛ аренда игрока
Николай Тытюк Источник: Telegram
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