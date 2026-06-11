Арда Туран отказался от украинца, который будет вынужден покинуть Шахтер

Полузащитник донецкого «Шахтера» и сборной Украины U-21 Антон Глущенко покинет клуб во время летнего трансферного окна. Об этом сообщил журналист Дмитрий Венков.

Главный тренер «горняков» Арда Туран не рассчитывает на 22-летнего футболиста, который не получит шанс проявить себя на тренировочных сборах.

Глущенко, который в сезоне 2025/26 играл на правах аренды в составе «Кудровки», уже начал поиски клуба, где сможет продолжить карьеру. Полузащитник рассматривает варианты как в Украине, так и за границей.

«Шахтер» не будет препятствовать полноценному трансферу украинца, который отказался идти в очередную аренду.

В составе «Кудровки» Глущенко провел 16 матчей, в которых забил два гола и отдал одну результативную передачу. Трансферная стоимость игрока составляет 300 тысяч евро.