Арда Туран отказался от украинца, который будет вынужден покинуть Шахтер
Полузащитник Антон Глущенко начал поиски нового клуба, где сможет продолжить карьеру
Полузащитник донецкого «Шахтера» и сборной Украины U-21 Антон Глущенко покинет клуб во время летнего трансферного окна. Об этом сообщил журналист Дмитрий Венков.
Главный тренер «горняков» Арда Туран не рассчитывает на 22-летнего футболиста, который не получит шанс проявить себя на тренировочных сборах.
Глущенко, который в сезоне 2025/26 играл на правах аренды в составе «Кудровки», уже начал поиски клуба, где сможет продолжить карьеру. Полузащитник рассматривает варианты как в Украине, так и за границей.
«Шахтер» не будет препятствовать полноценному трансферу украинца, который отказался идти в очередную аренду.
В составе «Кудровки» Глущенко провел 16 матчей, в которых забил два гола и отдал одну результативную передачу. Трансферная стоимость игрока составляет 300 тысяч евро.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Следи за нами в Google и соцсетях
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Украинец готов покинуть клуб
В составе «горняков» крайний защитник будет футболистом ротации