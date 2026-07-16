КОСОВСКИЙ: «Костюку нужно время, но в Динамо ждать тоже не будут»

Известный в прошлом полузащитник «Динамо» Виталий Косовский убежден, что главному тренеру киевлян Игорю Костюку нужно дать время на построение новой команды.

«Считаю, что нужно дать возможность Костюку поработать на длинной дистанции, а не полсезона. Тем более в такое непростое время, когда война за окном, когда нельзя усилиться хорошими, качественными игроками. Ну, не едут сейчас в Киев классные легионеры…

Не строится команда за полгода. Тем более команда, где очень много молодежи. Костюку нужно время, но… Понимаете, долго в таком клубе, как «Динамо», ждать тоже не будут. Нужны победы и в УПЛ, и на евроарене», – заявил Косовский.

Костюк начал работать с первой командой «Динамо» в конце ноября прошлого года. Киевляне финишировали четвертыми в УПЛ и завоевали Кубок Украины.