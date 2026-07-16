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  4. КОСОВСКИЙ: «Костюку нужно время, но в Динамо ждать тоже не будут»
Украина. Премьер лига
16 июля 2026, 19:47 |
189
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КОСОВСКИЙ: «Костюку нужно время, но в Динамо ждать тоже не будут»

Виталий Косовский призвал руководство «Динамо» дать поработать Игорю Костюку

16 июля 2026, 19:47 |
189
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КОСОВСКИЙ: «Костюку нужно время, но в Динамо ждать тоже не будут»
ФК Динамо Киев. Игорь Костюк
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Известный в прошлом полузащитник «Динамо» Виталий Косовский убежден, что главному тренеру киевлян Игорю Костюку нужно дать время на построение новой команды.

«Считаю, что нужно дать возможность Костюку поработать на длинной дистанции, а не полсезона. Тем более в такое непростое время, когда война за окном, когда нельзя усилиться хорошими, качественными игроками. Ну, не едут сейчас в Киев классные легионеры…

Не строится команда за полгода. Тем более команда, где очень много молодежи. Костюку нужно время, но… Понимаете, долго в таком клубе, как «Динамо», ждать тоже не будут. Нужны победы и в УПЛ, и на евроарене», – заявил Косовский.

Костюк начал работать с первой командой «Динамо» в конце ноября прошлого года. Киевляне финишировали четвертыми в УПЛ и завоевали Кубок Украины.

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Виталий Косовский Игорь Костюк Динамо Киев чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига
Руслан Полищук Источник: Спорт-Экспресс Украина
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Комментарии 1
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Не будується команда за пів року? 
Я напомню Косовскому который и сам все помнит. Что без каких-либо легионеров, Лобановский изо всякого сброда который проигрвал Рапиду и Ксамаксу, сделал команду которая разрывала Барселону. Эх Виталька, подзабыл наверно.
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