Легенда Динамо обратился к Костюку перед матчем в Румынии
Ващук хочет видеть Ярмоленко на поле
Легенда киевского «Динамо» Владислав Ващук хотел бы видеть Андрея Ярмоленко в стартовом составе в матче против «Университати Клуж».
«Конечно, выходить ли Андрею на поле или нет – решать Костюку. Но, на мой взгляд, Ярмоленко должен выходить на поле. Может с самого начала, может на замену. Его опыт точно пригодится и поможет киевлянам. А мастерство Ярмоленко никуда не делось с годами.
Кендзера, на мой взгляд, довольно посредственный по классу защитник, но опытный. С его возвращением у тренера просто будет больше вариантов, как выстраивать оборонительную линию», – сказал Ващук.
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