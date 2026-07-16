Легенда Динамо обратился к Костюку перед матчем в Румынии

Легенда киевского «Динамо» Владислав Ващук хотел бы видеть Андрея Ярмоленко в стартовом составе в матче против «Университати Клуж».

«Конечно, выходить ли Андрею на поле или нет – решать Костюку. Но, на мой взгляд, Ярмоленко должен выходить на поле. Может с самого начала, может на замену. Его опыт точно пригодится и поможет киевлянам. А мастерство Ярмоленко никуда не делось с годами.

Кендзера, на мой взгляд, довольно посредственный по классу защитник, но опытный. С его возвращением у тренера просто будет больше вариантов, как выстраивать оборонительную линию», – сказал Ващук.