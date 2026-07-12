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Украина. Премьер лига
12 июля 2026, 22:30 |
318
0

Где смотреть онлайн матч Лиги Европы Университатя Клуж – Динамо

Встреча состоится 16 июля в 20:30

12 июля 2026, 22:30 |
318
0
Где смотреть онлайн матч Лиги Европы Университатя Клуж – Динамо
ФК Динамо
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Киевское «Динамо» проведет второй матч первого раунда квалификации Лиги Европы сезона 2026/27 против румынской «Университати» Клуж.

Встреча состоится 9 июля в Клуж-Напоке на стадионе «Арена Клуж». Стартовый свисток прозвучит в 20:30 по киевскому времени.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

В первом поединке команды не смогли определить победителя. Матч в Киеве завершился без забитых мячей – 0:0, поэтому судьба путевки в следующий этап решится в Румынии.

Победитель противостояния во втором раунде квалификации сыграет против греческого ПАОКа.

Посмотреть прямую трансляцию матча можно на телеканале «2+2», платформе «Киевстар ТВ», а также на YouTube-канале FootballHub.

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Дмитрий Олийченко
Дмитрий Олийченко Sport.ua
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