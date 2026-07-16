Украина. Первая лига16 июля 2026, 19:04 | Обновлено 16 июля 2026, 19:45
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Александрия расторгла контракт с португальским полузащитником
Жота больше не игрок «Александрии»
16 июля 2026, 19:04 | Обновлено 16 июля 2026, 19:45
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«Александрия» сообщила, что контракт с полузащитником Жотой прекращен досрочно по взаимному согласию сторон.
Футболист дебютировал за команду 24 июля 2025 года в поединке квалификации Лиги конференций против сербского «Партизана» (0:2). В рамках Украинской Премьер-лиги португалец впервые вышел на поле 3 августа 2025 в выездном матче против «Кудровки».
В футболке «Александрии» игрок провел 15 официальных матчей: 13 в УПЛ (забил 2 гола) и 2 в еврокубках.
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