Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Александрия расторгла контракт с португальским полузащитником
Украина. Первая лига
16 июля 2026, 19:04 | Обновлено 16 июля 2026, 19:45
539
0

Александрия расторгла контракт с португальским полузащитником

Жота больше не игрок «Александрии»

16 июля 2026, 19:04 | Обновлено 16 июля 2026, 19:45
539
0
Александрия расторгла контракт с португальским полузащитником
ФК Александрия. Жота
Google Подпишитесь на новости Sport.ua

«Александрия» сообщила, что контракт с полузащитником Жотой прекращен досрочно по взаимному согласию сторон.

Футболист дебютировал за команду 24 июля 2025 года в поединке квалификации Лиги конференций против сербского «Партизана» (0:2). В рамках Украинской Премьер-лиги португалец впервые вышел на поле 3 августа 2025 в выездном матче против «Кудровки».

В футболке «Александрии» игрок провел 15 официальных матчей: 13 в УПЛ (забил 2 гола) и 2 в еврокубках.

По теме:
Карпаты нашли замену Бруниньо в Латвии
Большой трансфер. Рома близка к подписанию хавбека сборной Нидерландов
ОФИЦИАЛЬНО. Легионер Зари с 78 матчами за клуб переехал в Узбекистан
Жота (Пауло дос Сантос Перейра) Александрия Первая лига Украины свободный агент трансферы
Руслан Полищук Источник: ФК Александрия
Оцените материал
(14)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Sport.ua
1М+ подписчиков
Не пропусти главное!
Следи за нами в Google и соцсетях
Google Подписаться

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Семья игрока Динамо связалась с бандитами. Ему предстоит покинуть клуб
Футбол | 16 июля 2026, 08:53 1
Семья игрока Динамо связалась с бандитами. Ему предстоит покинуть клуб
Семья игрока Динамо связалась с бандитами. Ему предстоит покинуть клуб

Семья Торреса связалась с наркокартелем

Университатя Клуж – Динамо. Прогноз и анонс на матч квалификации ЛЕ
Футбол | 16 июля 2026, 11:58 56
Университатя Клуж – Динамо. Прогноз и анонс на матч квалификации ЛЕ
Университатя Клуж – Динамо. Прогноз и анонс на матч квалификации ЛЕ

Этот «университет» динамовцы должны проходить

Чисора без колебаний назвал победителя реванша Усик – Верховен
Бокс | 16.07.2026, 08:10
Чисора без колебаний назвал победителя реванша Усик – Верховен
Чисора без колебаний назвал победителя реванша Усик – Верховен
Украина переиграла Иран и приблизилась к выходу в плей-офф Лиги наций
Волейбол | 15.07.2026, 19:45
Украина переиграла Иран и приблизилась к выходу в плей-офф Лиги наций
Украина переиграла Иран и приблизилась к выходу в плей-офф Лиги наций
МИШНЕВ: «Уже по одному разговору понял, что Оболонь во мне заинтересована»
Футбол | 16.07.2026, 19:16
МИШНЕВ: «Уже по одному разговору понял, что Оболонь во мне заинтересована»
МИШНЕВ: «Уже по одному разговору понял, что Оболонь во мне заинтересована»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
В команде Усика признались, почему Александр отказался от боя с Итаумой
В команде Усика признались, почему Александр отказался от боя с Итаумой
16.07.2026, 04:15
Бокс
Два ассиста Месси. Аргентина одержала волевую победу над Англией
Два ассиста Месси. Аргентина одержала волевую победу над Англией
16.07.2026, 00:06 154
Футбол
У Тайсона Фьюри раскрыли причину, почему Усик отказался от всех поясов
У Тайсона Фьюри раскрыли причину, почему Усик отказался от всех поясов
15.07.2026, 10:45 1
Бокс
Врач боя Усик – Верховен вынес официальное заключение после скандала
Врач боя Усик – Верховен вынес официальное заключение после скандала
15.07.2026, 00:49 13
Бокс
Португальский журналист: «40 млн евро за этого украинца – это смешно»
Португальский журналист: «40 млн евро за этого украинца – это смешно»
15.07.2026, 15:08 3
Футбол
Мирон Маркевич дал прогноз на полуфинал чемпионата мира Англия – Аргентина
Мирон Маркевич дал прогноз на полуфинал чемпионата мира Англия – Аргентина
15.07.2026, 08:35 5
Футбол
Франция – Испания – 0:2. И это скрытый финал ЧМ-2026? Видео голов и обзор
Франция – Испания – 0:2. И это скрытый финал ЧМ-2026? Видео голов и обзор
15.07.2026, 00:45 5
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем