Александрия расторгла контракт с португальским полузащитником

«Александрия» сообщила, что контракт с полузащитником Жотой прекращен досрочно по взаимному согласию сторон.

Футболист дебютировал за команду 24 июля 2025 года в поединке квалификации Лиги конференций против сербского «Партизана» (0:2). В рамках Украинской Премьер-лиги португалец впервые вышел на поле 3 августа 2025 в выездном матче против «Кудровки».

В футболке «Александрии» игрок провел 15 официальных матчей: 13 в УПЛ (забил 2 гола) и 2 в еврокубках.