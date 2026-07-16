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  4. Месси улучшил все главные показатели по сравнению с ЧМ-2022
Чемпионат мира
16 июля 2026, 18:29 |
371
0

Месси улучшил все главные показатели по сравнению с ЧМ-2022

Лионель Месси играет еще лучше, чем четыре года назад

16 июля 2026, 18:29 |
371
0
Месси улучшил все главные показатели по сравнению с ЧМ-2022
Getty Images/Global Images Ukraine
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26 июня 2016 года после поражения от Чили в финале Кубка Америки 29-летний Лионель Месси объявил об уходе из сборной Аргентины, с которой на тот момент ничего не выиграл. В 2022 году 35-летний Месси рассматривал вариант завершения международной карьеры после триумфа на чемпионате мира, но остался в команде еще на один четырехлетний цикл.

Удивительно, но в 39 лет Лионель Месси улучшил свои показатели прошлого мундиаля, который прошел в Катаре.

После семи матчей того турнира в активе легендарного аргентинца было 7 голов и 3 ассиста, он создал 21 момент и обвел 15 соперников. На мундиале-2026 Месси забил 8 мячей при четырех ассистах, создал 26 моментов и совершил 24 обводки.

Восьмым матчем чемпионата мира 2026 года для Месси станет финал с Испанией.

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Лионель Месси сборная Аргентины по футболу ЧМ-2026 по футболу
Руслан Полищук
Руслан Полищук Sport.ua
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