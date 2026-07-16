Месси улучшил все главные показатели по сравнению с ЧМ-2022
Лионель Месси играет еще лучше, чем четыре года назад
26 июня 2016 года после поражения от Чили в финале Кубка Америки 29-летний Лионель Месси объявил об уходе из сборной Аргентины, с которой на тот момент ничего не выиграл. В 2022 году 35-летний Месси рассматривал вариант завершения международной карьеры после триумфа на чемпионате мира, но остался в команде еще на один четырехлетний цикл.
Удивительно, но в 39 лет Лионель Месси улучшил свои показатели прошлого мундиаля, который прошел в Катаре.
После семи матчей того турнира в активе легендарного аргентинца было 7 голов и 3 ассиста, он создал 21 момент и обвел 15 соперников. На мундиале-2026 Месси забил 8 мячей при четырех ассистах, создал 26 моментов и совершил 24 обводки.
Восьмым матчем чемпионата мира 2026 года для Месси станет финал с Испанией.
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