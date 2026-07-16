Игрок Аргентины: «Месси играет так, будто ничего в карьере не выиграл»

Хавбек сборной Аргентины Джулиано Симеоне восхищен тем, что Лионель Месси в 39 лет сохраняет жажду к успеху и остается лидером национальной команды.

«Мы знаем, что Месси 39 лет, и он достиг всего, о чем может мечтать футболист, но он продолжает бороться на поле так, будто ничего еще не выиграл».

«И мы, как команда, отдаем на поле все и за Аргентину, и за Месси. Он – пример для нас», – считает Симеоне.

Аргентина вышла в финал ЧМ-2026, где сыграет против Испании.