Чемпионат мира16 июля 2026, 17:03 | Обновлено 16 июля 2026, 17:23
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Игрок Аргентины: «Месси играет так, будто ничего в карьере не выиграл»
Симеоне восхищен игрой Лионеля
16 июля 2026, 17:03 | Обновлено 16 июля 2026, 17:23
673
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Хавбек сборной Аргентины Джулиано Симеоне восхищен тем, что Лионель Месси в 39 лет сохраняет жажду к успеху и остается лидером национальной команды.
«Мы знаем, что Месси 39 лет, и он достиг всего, о чем может мечтать футболист, но он продолжает бороться на поле так, будто ничего еще не выиграл».
«И мы, как команда, отдаем на поле все и за Аргентину, и за Месси. Он – пример для нас», – считает Симеоне.
Аргентина вышла в финал ЧМ-2026, где сыграет против Испании.
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