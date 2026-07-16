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Чемпионат мира
16 июля 2026, 17:03 | Обновлено 16 июля 2026, 17:23
673
0

Игрок Аргентины: «Месси играет так, будто ничего в карьере не выиграл»

Симеоне восхищен игрой Лионеля

16 июля 2026, 17:03 | Обновлено 16 июля 2026, 17:23
673
0
Игрок Аргентины: «Месси играет так, будто ничего в карьере не выиграл»
Getty Images/Global Images Ukraine
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Хавбек сборной Аргентины Джулиано Симеоне восхищен тем, что Лионель Месси в 39 лет сохраняет жажду к успеху и остается лидером национальной команды.

«Мы знаем, что Месси 39 лет, и он достиг всего, о чем может мечтать футболист, но он продолжает бороться на поле так, будто ничего еще не выиграл».

«И мы, как команда, отдаем на поле все и за Аргентину, и за Месси. Он – пример для нас», – считает Симеоне.

Аргентина вышла в финал ЧМ-2026, где сыграет против Испании.

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Джулиано Симеоне Лионель Месси сборная Аргентины по футболу ЧМ-2026 по футболу
Иван Зинченко Источник: Reuters
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