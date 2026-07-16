Михалик объяснил, почему французы и британцы проиграли в полуфиналах ЧМ

Бывший игрок национальной сборной Украины Тарас Михалик в беседе с корреспондентом Sport.ua рассказал, ожидаемыми ли для него были результаты полуфиналов чемпионата мира по футболу, который проходит в США, Канаде и Мексике.

– Я еще до старта отдавал предпочтение испанцам. В ковалевском «Колосе», где сейчас работаю тренером, был проведен опрос, и я чемпионский титул отдал именно пиренейцам.

– Но когда в полуфинале они сошлись с французами, которые по ходу турнира производили самое сильное впечатление, не было ли ощущения, что с прогнозом не угадали?

– Знаете, это уже история. Главное, что испанцы меня не подвели. В поединке с «синими» каждый из них четко выполнял свою миссию, все работали на команду. Радовало, что на виду были как ветераны, так и юные таланты – Ямаль, Кубарси. Против такой слаженности, казалось, безупречные французы были бессильны, потому что выяснилось, что их ходы предсказуемы. Отсюда и беспомощность.

– Тогда интересно, кому отдавали предпочтение в другом полуфинале – Англии или Аргентине?

– Британцам. Но южноамериканцы еще раз доказали, что умеют терпеть и дерутся до конца. Месси же подтвердил, что в футболе умеет все, справившись вчера с ролью «подносчика снарядов». Именно две его результативные передачи под занавес матча позволили аргентинцам склонить чашу весов на свою сторону.

– Все же это было неожиданно, ведь «козырем» именно англичан всегда были бойцовские качества.

– С моей стороны, конечно, не корректно давать оценку работе тренерского штаба англичан, но в конце поединка они прогадали, решив сделать ставку на сохранение победного результата. Потому и на замену вышли защитники. Хотя при столь скользком счете стоило бросить в бой мобильных, атакующих игроков, которые своими выбегами в свободные зоны заставляли бы визави больше думать об обороне.

– Поскольку вы своих симпатий к испанцам не скрываете, кто станет бронзовым призером ЧМ?

– Противостояние Франция – Англия будет интересна, прежде всего, своей психологической составляющей. Ведь в полуфинале «синие» неожиданно были деклассированы испанцами, а англичане умудрились утратить победу над аргентинцами в конце поединка. Увидим, кто из них лучше держит удар. Я склоняюсь к тому, что на пьедестал почета взойдут французы.

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