Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Михалик объяснил, почему французы и британцы проиграли в полуфиналах ЧМ
Чемпионат мира
16 июля 2026, 14:49 | Обновлено 16 июля 2026, 14:50
1148
0

Михалик объяснил, почему французы и британцы проиграли в полуфиналах ЧМ

По мнению экс-игрока сборной Украины, «бронза» ЧМ-2026 достанется французам

16 июля 2026, 14:49 | Обновлено 16 июля 2026, 14:50
1148
0
Михалик объяснил, почему французы и британцы проиграли в полуфиналах ЧМ
Getty Images/Global Images Ukraine
Google Подпишитесь на новости Sport.ua

Бывший игрок национальной сборной Украины Тарас Михалик в беседе с корреспондентом Sport.ua рассказал, ожидаемыми ли для него были результаты полуфиналов чемпионата мира по футболу, который проходит в США, Канаде и Мексике.

– Я еще до старта отдавал предпочтение испанцам. В ковалевском «Колосе», где сейчас работаю тренером, был проведен опрос, и я чемпионский титул отдал именно пиренейцам.

– Но когда в полуфинале они сошлись с французами, которые по ходу турнира производили самое сильное впечатление, не было ли ощущения, что с прогнозом не угадали?

– Знаете, это уже история. Главное, что испанцы меня не подвели. В поединке с «синими» каждый из них четко выполнял свою миссию, все работали на команду. Радовало, что на виду были как ветераны, так и юные таланты – Ямаль, Кубарси. Против такой слаженности, казалось, безупречные французы были бессильны, потому что выяснилось, что их ходы предсказуемы. Отсюда и беспомощность.

– Тогда интересно, кому отдавали предпочтение в другом полуфинале – Англии или Аргентине?

– Британцам. Но южноамериканцы еще раз доказали, что умеют терпеть и дерутся до конца. Месси же подтвердил, что в футболе умеет все, справившись вчера с ролью «подносчика снарядов». Именно две его результативные передачи под занавес матча позволили аргентинцам склонить чашу весов на свою сторону.

– Все же это было неожиданно, ведь «козырем» именно англичан всегда были бойцовские качества.

– С моей стороны, конечно, не корректно давать оценку работе тренерского штаба англичан, но в конце поединка они прогадали, решив сделать ставку на сохранение победного результата. Потому и на замену вышли защитники. Хотя при столь скользком счете стоило бросить в бой мобильных, атакующих игроков, которые своими выбегами в свободные зоны заставляли бы визави больше думать об обороне.

– Поскольку вы своих симпатий к испанцам не скрываете, кто станет бронзовым призером ЧМ?

– Противостояние Франция – Англия будет интересна, прежде всего, своей психологической составляющей. Ведь в полуфинале «синие» неожиданно были деклассированы испанцами, а англичане умудрились утратить победу над аргентинцами в конце поединка. Увидим, кто из них лучше держит удар. Я склоняюсь к тому, что на пьедестал почета взойдут французы.

Ранее стало известно, о чем спорили Месси и Беллингем в полуфинале ЧМ-2026.

По теме:
Экс-голкипер Динамо сделал прогноз на ответный матч в Клуже
От Оярсабаля до Месси: акценты полуфиналов чемпионата мира
Михалик объяснил, почему у Динамо уменьшились шансы в Лиге Европы
чемпионат мира по футболу ЧМ-2026 по футболу инсайд Мнение эксперта Тарас Михалик сборная Испании по футболу сборная Аргентины по футболу сборная Франции по футболу сборная Англии по футболу
Андрей Писаренко
Андрей Писаренко Sport.ua
Оцените материал
(15)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Sport.ua
1М+ подписчиков
Не пропусти главное!
Следи за нами в Google и соцсетях
Google Подписаться

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Англия – Аргентина – 1:2. Два ассиста Месси и суперкамбек. Видео голов
Футбол | 16 июля 2026, 00:50 3
Англия – Аргентина – 1:2. Два ассиста Месси и суперкамбек. Видео голов
Англия – Аргентина – 1:2. Два ассиста Месси и суперкамбек. Видео голов

Смотрите видеообзор матча 1/2 финала чемпионата мира 2026

ВИДЕО. Реакция Скалони и Тухеля после суперматча Англия – Аргентина
Футбол | 16 июля 2026, 13:23 0
ВИДЕО. Реакция Скалони и Тухеля после суперматча Англия – Аргентина
ВИДЕО. Реакция Скалони и Тухеля после суперматча Англия – Аргентина

Смотрите новое видео на YouTube-канале Sport.ua

Украина переиграла Иран и приблизилась к выходу в плей-офф Лиги наций
Волейбол | 15.07.2026, 19:45
Украина переиграла Иран и приблизилась к выходу в плей-офф Лиги наций
Украина переиграла Иран и приблизилась к выходу в плей-офф Лиги наций
Семья игрока Динамо связалась с бандитами. Ему предстоит покинуть клуб
Футбол | 16.07.2026, 08:53
Семья игрока Динамо связалась с бандитами. Ему предстоит покинуть клуб
Семья игрока Динамо связалась с бандитами. Ему предстоит покинуть клуб
Тухель нашел виновного в поражении сборной Англии на чемпионате мира
Футбол | 16.07.2026, 10:21
Тухель нашел виновного в поражении сборной Англии на чемпионате мира
Тухель нашел виновного в поражении сборной Англии на чемпионате мира
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
У Тайсона Фьюри раскрыли причину, почему Усик отказался от всех поясов
У Тайсона Фьюри раскрыли причину, почему Усик отказался от всех поясов
15.07.2026, 10:45 1
Бокс
Мбаппе объяснил, почему Франция проиграла Испании в полуфинале ЧМ-2026
Мбаппе объяснил, почему Франция проиграла Испании в полуфинале ЧМ-2026
15.07.2026, 05:45 7
Футбол
Врач боя Усик – Верховен вынес официальное заключение после скандала
Врач боя Усик – Верховен вынес официальное заключение после скандала
15.07.2026, 00:49 13
Бокс
Обнародована зарплата Пономаренко в Галатасарае. Матвей принял решение
Обнародована зарплата Пономаренко в Галатасарае. Матвей принял решение
14.07.2026, 08:32 31
Футбол
ЛОСАНО: «Главная цель сборной Украины – квалификация на Олимпиаду-2028»
ЛОСАНО: «Главная цель сборной Украины – квалификация на Олимпиаду-2028»
14.07.2026, 11:15 4
Волейбол
Франция – Испания – 0:2. И это скрытый финал ЧМ-2026? Видео голов и обзор
Франция – Испания – 0:2. И это скрытый финал ЧМ-2026? Видео голов и обзор
15.07.2026, 00:45 5
Футбол
Финал без Аргентины. Прогнозы на матчи 1/2 ЧМ
Финал без Аргентины. Прогнозы на матчи 1/2 ЧМ
14.07.2026, 12:01 32
Футбол
Тухель пояснил поражение сборной Англии от Аргентины в полуфинале ЧМ-2026
Тухель пояснил поражение сборной Англии от Аргентины в полуфинале ЧМ-2026
16.07.2026, 06:47 6
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем