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Молодежные турниры
16 июля 2026, 17:14 |
53
0

Максим МАЛЫШЕВ: «Первые недели показались достаточно продуктивными»

Главный тренер «Шахтера» U-19 поделился впечатлениями от предсезонных сборов

16 июля 2026, 17:14 |
53
0
Максим МАЛЫШЕВ: «Первые недели показались достаточно продуктивными»
ФК Шахтер. Максим Малышев
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Главный тренер юношеской команды донецкого «Шахтера» U-19 Максим Малышев поделился впечатлениями от предсезонных сборов.

– Юноши «Шахтера» активно работают на учебно-тренировочных сборах. Как вы оцениваете первые недели подготовки и в каком состоянии сейчас находится команда?

– Первые недели оказались довольно продуктивными, ребята упорно трудились, выкладываясь на полную, с большим желанием и необходимой концентрацией. Всю информацию, которую доносит тренерский штаб до футболистов, они быстро усваивают. Несмотря на то, что тренировки очень тяжелые и интенсивные, игроки терпеливо справляются и демонстрируют характер, за что я им очень благодарен.

– «Шахтер» U19 уже провел два контрольных матча – с «Харьковом» U19 и «Колосом» U19. Насколько они информативны?

– Первый товарищеский матч провели с «Харьковом» U19 на третий день после знакомства. Прежде всего хотели получить информацию о физическом состоянии подопечных, оценить их игровые качества. Второй спарринг состоялся с «Колосом» U19. Ребята – молодцы, работали под большой нагрузкой и выполнили всё, что от них требовалось. Действительно, для тренерского штаба было много положительных моментов. Спарринги очень важны, ведь ребята сейчас в том возрасте, когда играть хотят больше, чем тренироваться. Без сомнения, контрольные матчи позволяют перенести наработки из тренировочного процесса непосредственно в игру, поэтому именно спарринги являются очень информативными.

– Этим летом юношеская команда претерпела существенные изменения: обновился тренерский штаб, а также состав. Как проходит период адаптации, в том числе и футболистов к вашим требованиям?

– С адаптацией проблем нет. Как я уже отмечал, в тренерском штабе работают профессионалы, которые отдаются своему делу на все сто. То же самое можно сказать и о игроках, которые упорно работают с первых дней сборов и отличаются большой страстью к игре и самоотдачей.

– Каковы основные задачи «Шахтера» U19 до завершения сборов и удается ли пока реализовать всё запланированное?

– Основная задача – качественно подготовиться к чемпионату. Хочу, чтобы команда действовала как единый механизм. У нас есть время на подготовку, и мы используем его с пользой, прогрессируя с каждым днём, шаг за шагом. Уверен, что ребята подойдут к старту сезона в полной готовности и будут отдавать все силы на футбольном поле.

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Максим Малышев Шахтер Донецк Шахтер Донецк U-19 чемпионат Украины по футболу U-19 учебно-тренировочные сборы
Дмитрий Вус Источник: ФК Шахтер Донецк
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