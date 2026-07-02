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Украина. Премьер лига
02 июля 2026, 13:17 | Обновлено 02 июля 2026, 13:35
473
0

ОФИЦИАЛЬНО. Шахтер объявил о смене тренера в структуре донецкого клуба

Бывший игрок сборной Украины Максим Малышев возглавил U-19

02 июля 2026, 13:17 | Обновлено 02 июля 2026, 13:35
473
0
ОФИЦИАЛЬНО. Шахтер объявил о смене тренера в структуре донецкого клуба
ФК Шахтер Донецк. Максим Малышев
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Бывший игрок сборной Украины Максим Малышев стал главным тренером донецкого «Шахтера» U-19. Об этом сообщила пресс-служба «горняков» на официальном сайте.

Воспитанник академии «Шахтера» прошел все возрастные категории и вместе с U-21 в статусе капитана завоевал чемпионство молодежного первенства. Затем играл на правах аренды за луганскую «Зарю», после чего вернулся к «горнякам» и закрепился в основе.

В составе «оранжево-черных» стал трехкратным чемпионом Украины, четырехкратным обладателем Кубка и двукратным обладателем Суперкубка Украины. Выступал за молодежную и национальную сборную Украины.

В 2023 году начал тренерскую карьеру на должности ассистента главного тренера «Шахтера» U-19 и вместе с «горняками» за три года дважды завоевал серебряные медали юношеского первенства, а в сезоне-2025/26 – чемпионский титул.

В тренерский штаб «оранжево-черных» вошли ассистент главного тренера Александр Войтович, тренер вратарей Ярослав Ставицкий, тренер по физической подготовке Руслан Кос и аналитик Владислав Кононов.

«Очень счастлив, что имею возможность возглавить юношескую команду «Шахтера» и работать с молодыми исполнителями. Это большой вызов, и я благодарен за доверие.

Вместе с тренерским штабом будем делать все возможное, чтобы футболисты прогрессировали и впоследствии пополняли состав первой команды. Тренерский штаб состоит из профессионалов с хорошим опытом, мы уже погружаемся в рабочий ритм.

Будущий чемпионат обещает быть достаточно интересным, и будем готовиться к нему соответственно. Главное – упорно работать и двигаться к своей цели», – поделился впечатлениями Малышев.

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Николай Тытюк Источник: ФК Шахтер Донецк
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