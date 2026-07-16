Жестокая, но достойная богема: кто болеет за Университатю

Несколько десятков поклонников «Университати» из Клуж-Напоки заглянуло в Крайову на матч за Суперкубок Румынии против тамошних тезок в минувший уик-энд. Слезы мальчика в бело-черном шарфике, которого утешал, вероятно, его отец после поражения любимой команды в серии послематчевых пенальти, – одинокий протуберанец эмоций из той игры. Вообще сложилось впечатление, что игра за трофей мало кого интересовала в Румынии, ведь 14 122 зрителя на 31-тысячной модерновой арене – уж очень малая цифра.

Другое дело – еврокубки. В Люблине во время выездного для своих любимцев матча против киевского «Динамо» фанаты «Университати» из Клуж-Напоки не умолкали ни на минуту. Семисотенная масса поклонников «студентов» фактически создала домашнюю атмосферу для своей команды. А что говорить о том, на что способна армада болельщиков «Университати» в родном городе! Над содержанием же баннера, вывешенного болельщиками румынского клуба на люблинском стадионе, – «Гуляя по польским улицам, мы можем увидеть красоту Европы такой, каковой она и должна быть» – стоит, наверное, поразмыслить отдельно. Вероятно, немало смыслов туда заложено.

Собственно, секрет популярности «красных беретов» заключается в том, что место их базирования – 320-тысячный город Клуж-Напока – является известным студенческим центром. А знаменитый университет имени Бабеша-Бойяи, количество студентов которого давно превысило 50-тысячную отметку, издавна служил мощнейшей фан-базой бело-черных.

Споемте, друзья!

История активной поддержки «Университати» берет свой старт по большому счету с начала 1970-х. В 1972 г. появилась группировка Amicii U (одна из первых в Румынии, как подчеркивают сами основатели, не подчиненных партийным и государственным органам), ядро ​​которой сформировали студенты упомянутого университета, который в то время, к слову, насчитывал 9 факультетов (ныне их – 21!).

Входящие в Amicii U платили членские взносы (не слишком большие). На собранные деньги организовывались выезды на матчи в другие города. Ныне почтенный университетский профессор, а в 1970-е активный член Amicii U Коко Предеску так назвал тот фан-феномен: «Это была жестокая, но достойная богема!». Примечательно, что двухцветные шарфы в то время были редкостью, а первые фанаты бело-черных щеголяли в красных беретах/кепках, картонных шлемах и со значками с буквой U.

В кооперации со студентами Музыкальной консерватории (ныне – Национальная академия музыки имени Георге Димы) были созданы настоящие оды, восхваляющие «Университатю». В частности, именно тогда была написана и песня, которая в наше время остается официальным гимном клуба. Собственно, едва ли не первым музыкальным произведением, прозвучавшим на домашних матчах «Университати» с трибун в исполнении болельщиков, был… знаменитый студенческий гимн Gaudeamus Igitur. Фаны серьезно относились к пению. Брали даже соответствующие уроки у парня из консерватории (имел прозвище Паганини в фан-среде), проходившие дважды в неделю. Паганини был суров к своим подопечным: если возникала необходимость, ругал их, однако, когда они делали то, что он требовал, находил добрые слова. На выходе получали фан-хор, звучавший слаженно и не фальшиво. Репертуар менялся в зависимости от места проведения матчей и соперников. В 1973 г., как вспоминает Коко Предеску, вместе с дружественными болельщиками «Политехники» из Тимишоары совершили шествие в Клуже, полноголосо исполняя арии из известных опер. Песнопения фанатов из Клужа на выездах вызывали разный эффект поведения местного люда. Некоторых та вокалистика раздражала, определенные поклонники команд-соперниц даже говорили им, чтобы пели только в перерывах, кто-то так проникался тем вокалом, что даже аплодировал визитерам. Кстати, это служило искрой для зависти у лидеров местных фан-движений. Водители автобусов, арендовавшихся для выездов, тоже реагировали по-разному. Кто-то останавливался на водопой очень часто, искренне веря, что после того гидрейшн брейка фанатье не будет петь. Да где там! Затягивали песни с новой силой.

Отличительная черта тех времен – крепкая дружба между фанами и игроками. Собственно, футболисты и их поклонники после матчей нередко направлялись вместе в культовый паб под названием Chios опрокинуть бокал-другой пенного напитка. Это заведение, кстати, до сих пор привлекает местный и туристический люд удобным расположением на берегу озера в Центральном парке и вкусной средиземноморской кухней.

Насилие? В 1970-е имели место беспорядки после матча со «Спортулом». Фаны бело-черных были крайне недовольны действиями арбитра и начали скандировать: «Воры, воры!». Намек на взяточничество был очень прозрачным. Полиции не особо понравилась такая активность фанатов, и стражи порядка начали сперва как-то лениво, а потом все энергичнее применять силу против толпы. В ответ полетели пустые бутылки. В конце концов, это все переросло в массовую драку, продолжавшуюся до поздней ночи. Многие фанаты тогда были задержаны и доставлены в отделения полиции.

Как такового соперничества с фанами другой команды из Клужа – ЧФР – в 1970-е не было. Исторические хроники фиксируют больше столкновений даже в 1920-е (особенно жестокой была бойня между земляками в 1924 г., когда «студенты» выиграли 2:1), чем полвека спустя. Amicii U тогда беспрекословно господствовала в городе. Конфликты начались позже, когда, по мнению, фанатов «Университати», лидеры фанатья ЧФР вели себя не слишком порядочно: с помощью данных полиции вычисляли лидеров противоположного лагеря, который болел за «Университатю». Посредством этого чеэфэровцы (румынские комментаторы произносят эту аббревиатуру так: «Че-Фэ-Рэ») поддерживали пламя конфликта.

Не без насилия сквозь запреты

С падением коммунистического режима ультрас-идеи проникли на румынские стадионы. Не стал исключением и Клуж. В 1996 г. была создана ультрас-группировка Vecchia Guardia, через год – Ultra Curva Groapa (вынуждена была объявить о самороспуске в 2019 г. из-за потери основного своего баннера в драке против фанов «Петролула»), а уже в 2004 г. увидела свет банда Ultras 19. В 2005 г. случилась нашумевшая история с ранением фанатами «Университати» игроков и персонала клуба ЧФР в одной из гостиниц Клуж-Напоки. Так, массажист ЧФР потерял тогда 2 зуба из-за действий фанов бело-черных, один из игроков получил перелом челюсти, другой – травму барабанной перепонки, несколько игроков ЧФР были побиты до потери сознания. Тогда главные обвинения были предъявлены одному из лидеров фанатья «студентов» Мирче Ченяну по прозвищу Эрджи. Впоследствии Эрджи неоднократно был в фокусе хроник околофутбольного насилия. В 2007 г. ему был запрещен вход на стадион за нападение на члена своей же группировки. В 2023 г. запрет на посещение стадиона для Ченяна касался уже его агрессивных действий в драке с фанатами клуба УТА из Арада. Зимой 2024 г. в канун Рождества произошло нападение уже на самого Эрджи. Собственно, бывший владелец клуба УТА Адриан Марцян назвал ту потасовку детской ссорой (этакие детские разборки мужчин в возрасте хорошо за 40 с поножовщиной) и приложил все усилия, чтобы примирить врагов. Мирча получил травмы лица, но от госпитализации отказался.

В ХХІ ст. ультрас-сцена «Университати» стала весьма подвижной. Так, в 2006 г. была создана группировка Fanatics. Они называют себя радикальной бригадой, подчеркивая: «Для нас нет золотой середины». Собственно, это не особо большая группировка, принципы которой в определенной степени противоречат общему менталитету фанатов «студентов».

Есть и созданная в 2012 г. команда под названием The few the proud the ultras (название обыгрывает знаменитый слоган морской пехоты США), которая провозглашает такой принцип: «Университатя» – это больше, чем клуб, это – идея, символ и легенда университетского духа, преданности самобытности Клужа». Этот фан-коллектив отличается большой привязанностью к пиротехнике, в чем мы, собственно, могли убедиться неделей ранее в Люблине.

Весьма активны и локальные группы, в названии которых имеется отсылка к месту их базирования. Так, скажем, Potaissa, основанная в 2008 г., дислоцируется в традиционном центре трансильванской соледобычи – городе Турда (историческое название поселения даков на том месте – Потаисса), а, например, Manastur'13 объединяет фанатов из одноименного района Клужа.

Мерси, Бок!

В спортивно-журналистской среде пылкой приверженностью бело-черным отличался уроженец ныне украинского Измаила Иоан Кириле. Из-под его пера в 1969 г. вышла интересная книга «Красные береты» о, сказал бы, нерве клуба из Клужа. Данью памяти Кириле (ушел в мир иной в 1999 г. в возрасте 74-х лет) является национальная премия его имени в области спортивной прессы.

Среди селебрити преданным фаном «студентов» является известный румынский актер Флорин Пьерсик (кстати, часть своего детства он провел в Черновцах, где его отец работал ветеринаром). Год назад без малого 90-летний актер нанес символический удар по мячу перед началом дерби Клужа. А фаны на трибунах подготовили трогательный баннер-перформанс с изображением гайдука Мэрджелату – самого известного киногероя актера.

Никогда не скрывал своих симпатий к «Университате» и не сторонился действенной помощи команде экс-премьер Румынии и действующий мэр Клуж-Напоки Эмиль Бок. Он приложил немалые усилия, чтобы клубу было обеспечено рекордное финансирование на стартовавший сезон. Бок часто путешествует с командой и на евровыезды. Ну а в Украине Эмиль Бок вызвал симпатии из-за своего недавнего заявления о том, что ни в коем случае не допустит, чтобы поднимали российский флаг и исполняли российский гимн во время соревнований за Кубок вызова по художественной гимнастике в Клуж-Напоке. Позиция Эмиля Бока однозначна: «Политической символике страны-агрессора не место на спортивном турнире в стране ЕС!».

Что ж, фанаты «студентов», какого бы возраста они ни были, настроены демонстрировать свои вокальные данные на протяжении всего матча, вдохновляя своих любимцев. Надеюсь, что динамовцы не сядут в лужу в Клуже, не сникнут, заслышав шумную поддержку команды-хозяйки, и проявят волю к победе. Удачи вам, киевляне!

Алексей РЫЖКОВ