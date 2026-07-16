У Англии наихудший результат в чемпионских баталиях
Англичане потерпели 10-е поражение от чемпионов мира предыдущих лет
Встреча сборных Аргентины и Англии (2:1) стала 55-й в истории мировых первенств между командами, ранее побеждавшими на мундиалях. Наилучшие показатели в процентном отношении в этом своего рода турнире чемпионов имеет Испания, которая, правда, со времен завоевания титула в 2010 году, сыграла всего три матча с равными себе по рангу.
А наихудшие – Англия, которая после победного для себя ЧМ-1966 года потерпела 10-е поражение от чемпионов предыдущих лет. По два раза англичане уступали Аргентине, Бразилии, Германии и Италии, по одному – Уругваю и Франции.
Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ
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